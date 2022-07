Aniversário de Ouro Preto: Museu Casa dos Contos reabrirá para visitação

O casarão, com projeto de edificação atribuído a José Pereira Arouca, foi um local importante durante a Inconfidência Mineira, pois recebeu tropas do vice-rei, em 1789 e serviu como cárcere para os inconfidentes, dentre eles Álvares Maciel, Luiz Vieira da Silva, Padre Rolim e Cláudio Manuel da Costa, sendo este último encontrado morto em sua cela.

Em 1820 e 1821, a construção ganhou prolongamento do lado direito da edificação e foi acrescido o piso superior da ala do córrego, onde passou a funcionar a Casa de Fundição, até então alojada nas dependências do Palácio dos Governadores, na Praça Tiradentes.

Atualmente, a Casa dos Contos abriga o Centro de Estudos do Ciclo do Ouro, o Museu da Moeda e do Fisco, salas de exposições, além do acesso central ao Parque Horto dos Contos.

No local, é possível encontrar a valiosa "Biblioteca Luiz Camilo de Oliveira Netto”, composta por mais de 2 mil exemplares raros, exposições documentais numismáticas da Casa da Moeda do Brasil e do Banco Central do Brasil entre diversas outras mostras culturais que, junto ao mobiliário do século XVIII e à singular arquitetura, compõem um rico acervo.

Um acervo de obras contemporâneas também pode ser encontrado. E quem quiser uma linda vista do Centro Histórico de Ouro Preto poderá se deliciar com a bela vista do mirante instalado.

Visitação