Pato Fu adia estreia de show com Orquestra Ouro Preto por causa de COVID

Banda Pato Fu durante show em Belo Horizonte (foto: Dudi Polonis/Divulgação)

Programada para este sábado (2/7) em Sabará, a estreia da turnê "Rotorquestra de Liquidificafu", do Pato Fu com a Orquestra Ouro Preto, foi adiada. Integrantes da banda testaram positivo para COVID. Em comunicado, banda informou que uma nova data para a estreia será anunciada em breve.

As demais datas da turnê em Minas Gerais continuam valendo por ora: Nova Lima (30/7), Caeté (13/8), Santa Bárbara (17/9) e Belo Horizonte (14/10).

O Pato Fu conta hoje, além do trio fundador, com Xande Tamietti na bateria e Richard Neves nos teclados. Esta é a primeira vez que o grupo toca com a Orquestra Ouro Preto, formação de câmara que tem feito apresentações com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, João Bosco, Diogo Nogueira e Alceu Valença.