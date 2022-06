Ouro Preto oferece festivais culturais durante o inverno

Mas, ironicamente, nessa época as coisas "esquentam" na cidade, com centenas de eventos culturais, provenientes de festivais tradicionais que costumam trazer muitas pessoas às ruas, praças, museus, dentre outros espaços.

Vamos conhecer mais um pouco de cada um?!

17 ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (Cineop)

Estruturas do Cineop já estão sendo montadas em Ouro Preto (foto: foto: Leo Lara/Universo Produção/Cineop)

Data: 22 a 27 de junho

A 17 ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (Cineop) acontece entre os dias 22 e 27 de junho, estruturada em três temáticas de atuação: Preservação, História e Educação. Na Temática Histórica, o tema é Cinemas Indígenas: Memórias em Transmissão, na Temática Preservação, o enfoque é Memória Audiovisual Brasileira: Resistência e Resiliência no Tempo e a Temática Educação propõe como tema Cinemas e Educações: Diálogos,com a ideia de pensar que outras relações são possíveis entre cinemas e educações – incluindo seus processos de formação e como são experimentados por diferentes povos.

Todos os seis dias de programação do Cineop 2022 serão gratuitos e variarão entre cinema ao ar livre, cinema instalado no Cine-Teatro, debates, encontros, rodas de conversa, masterclasses internacionais, oficinas, Mostrinha, sessões de cine-escola, lançamento de livros, exposição e atrações artísticas em dois espaços ouro-pretanos – o Centro de Artes e Convenções e a Praça Tiradentes. Serão exibidos 151 filmes, de oito diferentes países.

Entre as atrações musicais se destacam Marina Sena, Brisa Flow, o Bloco Volta Belchior, o dj ouro-pretano Pátrida e Chiquinho de Assis, juntamente com sua banda, O Candonguêro. Além disso, haverá a Festa Junina do Cineop, no dia 26 de junho.



Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade

O Festival de Inverno apresenta diversas atrações culturais (foto: foto: Maicon Costa)

Data: 1 a 17 de julho

Um dos maiores eventos culturais do Brasil, o Festival de Inverno de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade é uma parceria da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com as prefeituras das três cidades que sediam campus das instituições. Em 2022, ele acontecerá entre os dias 1 e 17 de julho, com o tema “Encontros”.

A temática busca unir a característica da brasilidade, que atrai referenciais de todas as partes do mundo para nossas ruas, casas, bares, bairros, com o retorno das atividades presenciais após dois anos de pandemia.

Apesar da programação ainda não ter sido divulgada, a expectativa é que importantes artistas do cenário artístico brasileiro se unam a uma gama de oficinas, workshops, palestras, entre outras atrações, que em sua maioria, são gratuitas.



Marte Festival

Evento tem proposta inovadora de unir música, arte e tecnologia (foto: foto: Marte Festival/Facebook Oficial)

Data: 26 a 30 de julho

Outro festival que já ganhou o coração dos ouro-pretanos é o Marte, evento que busca trazer uma combinação de música, arte e tecnologia. A proposta dos eventos é propor mais uma vez o debate e a prática da cultura contemporânea na produção cultural envolvendo arte e tecnologia.

O projeto promete realizar conferências, assim como a circulação de artistas e pesquisas que tenham a tecnologia como a principal ferramenta de criação, transformação e comunicação e os resultados destas experiências visando sempre a busca pela inovação.



Festival Internacional Tudo é Jazz

O Festival Tudo é Jazz teve atrações em Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto (foto: foto: Tudo é Jazz/Facebook Oficial)

Data: 4 a 7 de agosto

O Festival Internacional Tudo é Jazz não acontece somente em Ouro Preto, mas também levará atrações para Belo Horizonte, Moeda, Ouro Branco, Congonhas, Miguel Burnier, São Gonçalo do Bação (Itabirito) e Catas Altas. Apesar da programação ainda não ter sido divulgada, o festival costuma trazer diversas apresentações musicais, tanto cantadas quanto instrumentais, além de oficinas artísticas, tudo gratuito.

A programação do festival, que foi eleito um dos 10 melhores festivais de jazz do mundo, trará artistas do cenário nacional e internacional. Essa 20ª edição do Tudo é Jazz faz homenagem à sua idealizadora, Maria Alice Martins (agosto 1951 – novembro 2020) e tributo a Frank Sinatra. Assina a curadoria do festival o pianista e compositor Tulio Mourão e a direção geral é de Rud Carvalho.

