'Fogo nos racistas!' Show de Djonga em São Paulo tem 'homem em chamas'

Um homem em chamas participou da performance da música ‘Olho de tigre’, e os fãs que acompanharam o show pelas redes sociais se impressionaram.



LEIA MAIS - Djonga expõe as próprias contradições e põe a cabeça a prêmio no disco 'Nu' O nome de Djonga ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter na tarde deste sábado (18/6), após o cantor mineiro se apresentar no festival de rap ‘Cena 2K22’, em São Paulo.Um homem em chamas participou da performance da música ‘Olho de tigre’, e os fãs que acompanharam o show pelas redes sociais se impressionaram.



Homem em chamas participou da performance da música 'Olho de tigre' de Djonga (foto: Reprodução/Twitter)







Por causa da relevância na mensagem e da energia transmitida pelo cantor de Belo Horizonte no palco, admiradores se manifestaram na internet afirmando até que Djonga “é o maior artista atual da cena do rap”.

Djonga sem dúvida nenhuma é o maior artista atual da cena do rap. Escutem ele. Tem muito a ensinar. %u2014 Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) June 18, 2022



Djonga colocou um cara pegando fogo no palco do cena! É isso ele é o maior que temos %u2014 Dj Viny Morais (@_vinymorais) June 18, 2022



isso aqui foi mt foda slc arrepiei eu te amo djonga eu te amo https://t.co/3sPztHJTXP %u2014 chocotone (@_limets) June 18, 2022





Festival Cena



A edição 2022 do Festival Cena, começou na última sexta-feira (17/6), no Sambódromo do Anhembi em São Paulo, e vai até o dia 19 de junho.



Mais de 100 atrações de rap, hip-hop, trap e funk, nacionais e internacionais, distribuídas em três palcos - Mundo Cena, TrapHits e Cena -, se apresentam nos três dias do evento.





A primeira edição ocorreu em 2019. Nos dois anos seguintes, em razão da pandemia de COVID-19, o festival acabou suspenso.