(foto: Cadu Andrade/divulgação)

Destaques da cena contemporânea do rap nacional, o carioca BK e os mineiros Froid e Djonga mandaram para as redes e plataformas digitais as canções e clipes do EP “Egito”, com cenas gravadas no Cairo, junto das pirâmides e no deserto em meio a camelos. Tudo isso com direito a trajes árabes, como longas túnicas masculinas e turbantes.