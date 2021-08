Martinho da Vila fala da parceria com Djonga no ''Roda viva'' desta segunda

(foto: Marcos Hermes/Divulgação)

O cantor e compositor Martinho da Vila é o entrevistado do “Roda viva” desta segunda-feira (16/08), às 22h, na TV Cultura, com transmissão também nas redes sociais da emissora. No programa, o sambista relembra sua trajetória de vida e carreira, e fala sobre o recente lançamento com Djonga. Aos 83 anos, o carioca lança “Era de Aquarius” em parceira al recebe o rapper mineiro, num projeto que faz parte de uma série de lançamentos que se completa no carnaval de 2022, com a homenagem que a escola de samba Unidos de Vila Isabel fará ao cantor.