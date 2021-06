'Fui inimigo da saúde pública', diz Djonga a Marcelo Tas no 'Provoca'

(foto: Alexani Barbosa/divulgação)

Racismo, “cancelamento” nas redes sociais e o polêmico – e criticadíssimo – show para verdadeira multidão durante a pandemia, no Rio de Janeiro, são temas da conversa do rapper Djonga com Marcelo Tas no programa “#Provoca” desta terça-feira (1º/6), que vai ao ar às 22h na TV Cultura e na Rede Minas. Em dezembro de 2020, o mineiro se apresentou no Complexo da Maré, em plena pandemia. A multidão de jovens não usava máscaras, ignorando o distanciamento social. “Fui inimigo da saúde pública ali naquele momento, né? Fui e eu sei que fui”, afirmou Djonga ao ser questionado pelo apresentador. “Quando eu fiz, já sabia que iam acontecer as críticas, tinha certeza absoluta. Só não posso aceitar que um cara me compare com o Bolsonaro. Não posso e não vou aceitar, sacou?”, disse ele a Tas, referindo-se às acusações de que adotara posturas negacionistas como as do presidente.