Festival Sons da Rua transmite shows e batalhas via YouTube

O rapper carioca BK, que no ano passado lançou o álbum '"O líder em movimento'", se apresenta nesta quinta, no encerramento do festival (foto: Sons da Rua/Divulgação)

O festival de hip-hop Sons da Rua abre nesta terça-feira (2/3) sua quinta edição, desta vez em formato on-line, devido à pandemia do novo coronavírus. Até a próxima quinta-feira (4/3), o evento celebra a cultura de rua com transmissões via YouTube, de São Paulo.





Cada um dos três dias do festival contará com uma proposta diferente. O primeiro é dedicado à batalha de rimas entre oito MCs, que irão duelar ao vivo. O vencedor será escolhido pela curadoria do evento.





No segundo dia, o público vai conhecer o resultado do concurso Novos Talentos Sons da Rua. Nesta edição, 10 novos nomes e sons das periferias urbanas foram submetidos a uma votação on-line, e os dois mais votados vão se apresentar no evento.





Na quinta-feira, o 5º Sons da Rua termina em grande estilo, com as apresentações dos rappers BK e Xamã. Ambos nomes de peso do rap nacional, eles ganharam destaque ainda maior com seus trabalhos mais recentes.





A carreira do carioca BK, pavimentada pelos álbuns ''Castelos & ruínas'' (2016) e ''Gigantes'' (2018), alcançou novo patamar com a chegada do álbum ''O líder em movimento'' (2020), composto por músicas engajadas na luta contra o racismo.





No trabalho, ele escolheu assinar com o nome de bastismo, Abebe Bikila, que seus pais escolheram como um tributo ao atleta que se tornou o primeiro negro a ganhar medalha de ouro em Olimpíada.





Embora o lançamento do disco ainda esteja recente, BK já deu continuidade à carreira, com o divertido single ''Mudando o jogo'', que cita a youtuber de educação financeira Nath Finanças, lançado em janeiro passado.





Em 2020, Xamã também chegou ao seu terceiro álbum, ''Zodíaco'', inspirado nos 12 signos astrológicos – cujos nomes são os títulos das faixas. O disco tem quatro convidadas de luxo, cada uma delas em canções sobre os signos que as regem: Marília Mendonça em ''Leão''; Luísa Sonza aparece em ''Câncer''; Gloria Groove em ''Capricórnio''; e Agnes Nunes em ''Escorpião''.





Essa não é a primeira vez que o rapper carioca lança um trabalho focado num tema específico. Seu primeiro álbum, ''Pecado capital'' (2018), foi inspirado nos sete pecados, e o segundo, ''O iluminado'' (2019), teve como inspiração o clássico filme de Stanley Kubrick, de 1980.





O Sons da Rua, que costuma ser realizado presencialmente no Memorial da América Latina, em São Paulo, é idealizado por Juliano Libman e Luiz Restiffe, sócios na Agência InHaus.





''Apesar das dificuldades financeiras do período, os artistas não deixaram de produzir e se expressar. É um grande desafio levar o Sons da Rua ao formato digital, mas acreditamos na importância do festival e perseveramos na realização'', afirma Luiz Restiffe, em nota.





FESTIVAL SONS DA RUA

De terça (2/3) a quinta (4/3), sempre a partir das 20h, pelo canal do YouTube do Sons da Rua. Gratuito.





DIA A DIA





TERÇA (2/3)

> Batalha de rimas + Grafitti ao vivo





QUARTA (3/3)

> Final do concurso de novos talentos





QUINTA (4/3)

> Shows de Xamã e BK