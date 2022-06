Elba Ramalho comanda o arrasta-pé na Cidade Junina

Dois meses depois de encerrar o Breve Festival, no Mineirão, com o show “O grande encontro”, Elba Ramalho está de volta a Belo Horizonte. A cantora paraibana começou, há pouco, sua maratona junina em todo o país. Apenas este mês ela realiza 17 shows de são-joão.





PIQUE

Prestes a alcançar os 71 anos (em 17 de agosto), Elba conta que é a “boa genética” que a mantém em plena atividade em cinco décadas de carreira.





“Faço minhas corridinhas na areia da praia, meditação, yoga, e busco uma alimentação saudável. Mas minha mãe também era assim”, ela diz.





Dois anos sem festa junina foram difíceis de aguentar. “Durante a pandemia, me peguei pensando que não sabia fazer outra coisa a não ser cantar, pois a minha vida inteira foi assim. Fui forte durante o período de isolamento, mas uma vez, fazendo live de são-joão em casa, chorei ao perceber que realmente não teria festa.”





O momento, felizmente, é outro. E ela afirma que o período de shows quase diários é sempre desafiador. “Tento levar tudo com muita leveza”, diz Elba, que traz equipe completa para BH: bailarinos da Bahia, sopros de Pernambuco e repertório majoritariamente de forró, “para todo mundo dançar agarradinho”.





As festas de são-joão, diz a cantora, fazem parte de boas lembranças com a família na Paraíba. “Era a grande festa, onde todos estávamos reunidos pela fé. Chegava junto com o inverno, com as chuvas e com o verde dos campos.”



Veja Elba em megashow junino na Paraíba:





O evento em que Elba se apresenta hoje traz um pouco dessa nostalgia, em meio a grande produção. A Cidade Junina faz jus ao nome. Foi criada uma cidade cenográfica que remonta a uma vila do interior, que terá quadrilhas, casamento na roça, fogueira e personagens típicos – padre, delegado e até a fofoqueira.

Mariana Aydar será a atração da Cidade Junina em 24 de junho (foto: Autumn Sonnichsen/divulgação)

Mas o chamariz do evento, além dos shows, é a anunciada “maior roda-gigante itinerante do Brasil”. Com 36 metros de altura, ela já passou pelo festival Lollapalooza, em São Paulo. Depois de BH, seguirá para o Rock in Rio.





Os outros shows da Cidade Junina serão de Mariana Aydar (24 de junho), Geraldo Azevedo e Chico César (23 de julho).

CIDADE JUNINA

Até 31 de julho, no Mirante Beagá, Rua Gabriela de Melo, s/nº, Olhos d’Água Sábado (11/6) – Até 17h: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); após 17h: R$ 100 e R$ 50 (crianças). Domingo (12/6) – R$ 60 e R$ 30. Crianças até 2 anos não pagam. Ingressos à venda na plataforma Sympla.

Sábado (11/6) – Até 17h: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); após 17h: R$ 100 e R$ 50 (crianças). Domingo (12/6) – R$ 60 e R$ 30. Crianças até 2 anos não pagam. Ingressos à venda na plataforma Sympla.





PROGRAMAÇÃO

Hoje (11/6)

13h e 16h – Parada com personagens da vila

15h – Contação de histórias

17h – Música no coreto

18h30 – Parada junina

19h – Quadrilha Fulô de Laranjeira

22h – Show de Elba Ramalho





Amanhã (12/6)

12h – Mágico

13h e 15h – Parada com personagens da vila

16h30 – Cordel

17h30 – Parada junina

18h – Quadrilha Fulô de Laranjeira





Dupla Rick e Ricardo canta amanhã no Alphaville (foto: Youtube/reprodução)

Até amanhã (12/6), em Alphaville, na Lagoa dos Ingleses, tem Arraiá do Amor. O evento, gratuito, será realizado hoje, das 13h às 23h, e amanhã, das 11h às 21h. Neste sábado, as atrações serão Du Montero, Black Trio e banda No Label. No domingo, haverá apresentação de violeiros, show com Rick e Ricardo e banda Pipa.Nos dois dias haverá quadrilhas. Ingressos devem ser retirados pelo www.sympla.com.br/arraiadoamor