O veterano Tadeu Franco e o jovem Felipe Bedetti apresentam 'Parceiragem'

O cantor e compositor Felipe Bedetti diz que ''Parceiragem'' aposta no diálogo de gerações (foto: Marcella Mendes/divulgação)

Com repertório autoral e de outros compositores, Tadeu Franco e Felipe Bedetti apresentam o show "Parceiragem" nesta quinta-feira (2/6), no Teatro da Assembleia. Vão cantar músicas de Celso Adolfo, Gonzaguinha, Tavinho Moura e Gonzagão, além de hits da Jovem Guarda.









“A gente propõe o requinte musical aliado à experiência e à jovialidade”, diz Tadeu, que promete para esta noite dois destaques de seu repertório: “Nós dois” (Celso Adolfo) e “Esperando a feijoada” (parceria dele com Heraldo do Monte).

Tadeu Franco ficou impressionado com ''a alma antiga'' de Felipe Bedetti (foto: Acervo)





MILTON E BETO

O Clube da Esquina, aliás, foi importante para a carreira de Tadeu Franco. “Gravei com Milton Nascimento, conheci o Beto Guedes e até chegamos a fazer uma canção juntos, ‘Companheira’”, diz ele, citando também a influência da Banda de Pau e Corda e de Gonzagão sobre seu trabalho.





Tadeu guarda as lições “clubísticas” tanto de harmonia quanto de parceria. “Fui conhecendo vários músicos e aprendendo com eles um acorde aqui, outro ali, além de lidar com o espírito de colaboração que a turma do Clube da Esquina tinha”, relembra.





Compartilhar experiências também faz parte da relação de Tadeu Franco, de 64 anos, com Felipe Bedetti, de 22. “Encontrei um garoto com a compreensão de dividir as canções e o palco, sem qualquer problema. Ele faz a parte dele, faço a minha e depois fazemos algo juntos. É muito bacana”, diz o veterano, destacando a influência da música mineira no trabalho do jovem companheiro.





O show desta noite é exemplo desse espírito de troca. “Felipe entra com a onda dele, cantando coisas de que gosta, além de músicas autorais. Eu entro fazendo música mais alegre, digamos assim. É uma mudança que resolvi adotar para poder alegrar um pouquinho a minha onda”, revela Tadeu.





A nova fase do cantor vai ao encontro de apresentações em praças públicas, por exemplo. “Show de voz e violão, às vezes, perde muito espaço, pois alguns dizem: a música desse cara não combina com o evento. Então, pensei: vou fazer música mais alegre para poder tocar em parque de exposição e praças públicas”, conta.

VOZ E VIOLÃO O projeto “Parceiragem” prioriza o formato voz e violão. Felipe diz que se trata do encontro de gerações – afinal, os dois têm 44 anos de diferença. “Cada um fará um pouco de seus projetos solo, parcerias e releituras. Será um show de duas vozes e dois violões, mas para cima”, adianta Bedetti.





Recentemente, o jovem cantautor lançou o álbum solo “Afluentes” nas plataformas digitais. “Agora, é trabalhar o disco e circular com ‘Parceiragem’ pelo Brasil. É um show de parceria, aquela coisa de somar”, completa Bedetti.





“PARCEIRAGEM”

Show de Tadeu Franco e Felipe Bedetti. Nesta quinta-feira (2/6), às 19h, no Teatro da Assembleia. Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho. Entrada franca. Informações:(31) 2108-7827

Os dois se conheceram em 2014, durante festival em Rio Casca, cidade da Zona da Mata. “Felipe usava camiseta com estampas de várias capas dos discos do pessoal do Clube da Esquina, entre eles o meu álbum. Fiquei surpreso e disse a ele: 'Você me colocou no meio dessa turma aí?'. Ele respondeu: ‘Pois é, o conheci por causa dessas feras aqui'”.A partir dali, os dois se tornaram amigos e parceiros. “Acredito que Felipe seja um menino de alma antiga, influenciado pela turma de que a gente gosta. Pensei: que garoto legal, já está trazendo um trabalho maduro. Algum tempo depois, o encontrei em BH”, relembra.