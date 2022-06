Gal volta a BH com repertório que tem canções de Bituca como fio condutor

Gal Costa está de volta a BH para novamente apresentar o show “As várias pontas de uma estrela”, nesta sexta-feira (3/6), às 21h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Os ingressos, que variam de R$ 200 a R$ 330 a inteira, estão à venda nas bilheterias do teatro ou pelo site www.eventim.com.br.O fio condutor do repertório do espetáculo é o universo musical de Milton Nascimento, que se faz presente com alguns dos seus clássicos (“Maria, Maria”, “Fé cega, faca amolada”, “Cravo e canela” e “Paula e Bebeto”). A baiana também canta temas menos conhecidos dele, como “Quem perguntou por mim” e “Solar”.