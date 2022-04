Morre Isaura Gomes, dubladora de Cascão, Dona Clotilde e League of Legends

Isaura Gomes morre aos 83 anos, em São Paulo, após 60 anos de dublagens (foto: Reprodução/Redes sociais)

Morreu na manhã deste sábado (9/4) a dubladora Isaura Gomes, em São Paulo, aos 83 anos. Uma das vozes mais conhecidas no país, ela já dublou grandes personagens como a Dona Clotilde, em Chaves, Cascão, da Turma da Mônica e também foi narradora do jogo League of Legends.