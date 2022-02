Morre aos 90 anos o ator e dublador Isaac Bardavid, voz de Wolverine

O ator, dublador e poeta era conhecido por ser a voz de Wolverine e fez dezenas de novelas na Rede Globo. (foto: Instagram/Reprodução) O ator e dublador Isaac Bardavid, conhecido por ser a voz do personagem Wolverine, morreu aos 90 anos nesta terça-feira (1ª/02), devido a complicações de um enfisema pulmonar. Ele estava internado em estado grave desde a última quarta-feira (26/01) em um hospital de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.









No último domingo (30/01), ele teve uma "leve melhora", de acordo com o boletim médico divulgado. "Depois que os médicos o colocaram na posição prona, a saturação melhorou, mas ele segue entubano e segue inconsciente. (...) O quadro geral dele ainda é bem grave."

Nesta terça, a notícia da morte foi confirmada pelos familiares nas redes sociais. "O quadro hospitalar do Isaac estava ok, controlado, mas o pulmão resolveu parar de oxigenar o corpo, mesmo entubado, mesmo recebendo oxigênio pela máquina, os alvéolos não davam conta de transmitir o oxigênio recebido para o sangue", informou a família.





Nascido em Niterói, Isaac Bardavid é considerado um dos grandes nomes da dublagem brasileira. Seu trabalho mais conhecido é como a voz do mutante Wolverine nos desenhos e nos filmes "X-Men".





Além do anti-herói da Marvel, ele também deu voz a versões brasileiras de outros personagens, como Freddy Krueger na franquia de filmes de horror "A hora do pesadelo"; o Esqueleto, vilão do desenho "He-Man"; o Capitão Haddock, em "As aventuras de Tintim"; o Tigrão, do "Usinho Pooh"; o Robotnik, do "Sonic", entre muitos outros.





Como ator, ele atuou em dezenas produções da Rede Globo como as novelas "Escrava Isaura" (1976), "O Astro" (1977), "A viagem" (1994), "O Cravo e a Rosa" (2000), "Salve Jorge" (2012) e "Totalmente demais" (2016). Seu último trabalho na TV foi na série "Carceireiros", produzida para o serviço de streaming Globoplay e também exibida no canal aberto.





O ator também era poeta e lançou, em 2016, o livro "Versos adversos", pela Editora Proclamação. Isaac também atuou em filmes como "Os campeões" (1983), "O escaravelho do diabo" (2016) e "Histórias assombradas" (2017).