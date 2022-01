Aos 90 anos, cantora de Juiz de Fora entra na disputa do The Voice+

Apresentação da juiz-forana Dionysia Moreira foi ao ar na TV Globo nesse domingo (30/1) (foto: TV Globo/Reprodução)

A cantora de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, Dionysia Moreira, de 90 anos, bateu ponto no reality show The Voice+, da Rede Globo, que estreou nova temporada nesse domingo (30/1). A artista mineira interpretou o clássico ''Gostoso Demais'', de Dominguinhos, e arrancou elogios de Carlinhos Brown – único técnico que virou a cadeira nas audições às cegas.





Conforme a Rede Globo, ao todo, 48 vozes – 12 em cada time – serão selecionadas na primeira fase do The Voice+. O vencedor levará o prêmio de R$ 250 mil e assinará contrato com a gravadora Universal Music para gravação de um álbum e gerenciamento de carreira.

No entanto, antes disso, além das audições às cegas, os participantes deverão enfrentar outras etapas, como tira-teima, top dos tops, semifinal e final, sendo as duas últimas fases transmitidas ao vivo.

Trajetória de Dionysia Moreira

A relação de Dionysia Moreira com a música vem de longa data. Em 1943, aos 12 anos, ela apresentou-se pela primeira vez na antiga rádio local, a PRB-3. Porém, foi aos 18 anos que ela estreou oficialmente no meio artístico. Desde então, Dionysia venceu vários concursos de música e ganhou notoriedade na região.

Em Juiz de Fora, ela também atuou como cantora da TV Industrial, do conjunto Partido Alto e da Orquestra Cassino Royale. Em 2012, Dionysia foi condecorada na Câmara Municipal de Juiz de Fora com a Medalha Nelson Silva, distinção reservada às pessoas que se destacam na difusão das manifestações artístico-culturais da raça negra.

Em 2013, ela ganhou o Prêmio de Melhor Intérprete no 3º Concurso de Marchinhas Carnavalescas de Juiz de Fora – evento promovido pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, que é mantida pela prefeitura do município.

Primeiro CD lançado aos 81 anos

Às vésperas de completar 82 anos, em setembro de 2013, a cantora lançou seu primeiro CD intitulado ''Dionysia Moreira''. A coletânea com 14 faixas – lançada após seis décadas de relacionamento com a música – foi construída com apoio de compositores locais: Nelson Silva, Alfredo Toschi, Roger Resende, Kadu Mauad, Mamão, Djalma de Carvalho, Juquita, Camarão e Toinho Gomes. A obra teve financiamento da Lei Murilo Mendes, destinada a incentivos culturais no município.