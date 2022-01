PBH: teste de COVID será exigido só para eventos com mais de 500 pessoas

Artistas e produtores de eventos protestaram em frente à PBH na manhã desta segunda-feira (foto: Reprodução Vídero/Redes sociais)

A Prefeitura de Belo Horizonte recuou, parcialmente, da decisão de exigir a apresentação do comprovante de vacinação de segunda dose da vacina contra a COVID-19 e o resultado negativo do teste RT-PCR ou Teste Rápido de Antígeno para público e artistas de casas de shows e espetáculos, casas de festas, discotecas e espetáculos circenses. Tal comprovação será exigida somente para eventos que tenham um público acima de 500 pessoas.





Uma nova portaria será publicada nesta terça-feira (1°/2) no “Diário Oficial”. A vitória da classe artística , que se manifestou na manhã desta segunda (31/1) em frente à Prefeitura, e ao longo do fim de semana por meio de vídeos nas redes sociais, é apenas parcial. Várias mudanças terão que ser feitas.





Pelo menos cinco teatros que integram a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança comportam públicos maiores do que as 500 pessoas: Palácio das Artes, Sesc/Palladium, Cine-Theatro Brasil Vallourec, Minas Tênis e Sesiminas. Nesta tarde os organizadores do evento farão uma reunião para definir como procederão frente à nova portaria.





A atriz Cida Falabella comemorou a decisão da PBH.





“A pedido do povo do teatro, a prefeitura decidiu rever os protocolos para eventos em BH. Ufa! Agora, exigência de teste negativo fica só para grandes eventos. Vamos ao teatro, com máscara e juízo! O diálogo é o melhor caminho, sempre”, disse a artista de teatro em postagem nas redes sociais.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte afirma que "publicará no Diário Oficial desta terça-feira, dia 1º/2, nova portaria para o setor de eventos, com ajustes referentes ao último protocolo de funcionamento.

Com as atualizações, casas de teatro, de shows, de espetáculos e similares com público sentado de até 500 pessoas não precisarão exigir o comprovante de vacinação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 e de teste realizados até 72 horas antes da atividade, desde que não haja serviço de alimentação e de bebida. Nesses casos, o uso de máscara deverá ser permanente.

As demais regras continuam válidas, incluindo o teste e apresentação de esquema vacinal completo para eventos com público acima de 500 pessoas.

Todos os protocolos vigentes em Belo Horizonte podem ser consultados no site da prefeitura.

