Após tapa em Chris Rock, Will Smith renuncia à Academia do Oscar

A agressão sobre Chris Rock chamou a atenção de todos os presentes no Oscar (foto: Patrick T. FALLON / AFP) Quase uma semana depois de ter dado um tapa no comediante Chris Rock na cerimônia de entrega do Oscar 2022, Will Smith disse, nesta sexta-feira (1º/4), que renunciou ao posto de integrante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.





E continua: "A lista daqueles que machuquei é longa e inclui Chris (Rock), sua família, muitos de meus queridos amigos e entes queridos, todos os presentes e o público global em casa", afirmou o ator em comunicado enviado à revista "Variety".





A agressão sobre Chris Rock chamou a atenção de todos os presentes no Oscar. O humorista apresentava a categoria de Melhor Documentário, quando fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith. Após a fala, Will Smith, que concorria à categoria de Melhor Ator, subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock. O humorista fez uma brincadeira com o fato de Jada estar careca — ela perdeu os cabelos por conta da alopecia e assumiu o visual.





Após a agressão, Will Smith voltou para sua cadeira e disparou: “Não fale nada sobre minha mulher” e “Tire o nome da minha mulher da sua boca”. Chris Rock, então, falou: “É, eu fui agredido por Will Smith”. Em seguida, o humorista apresentou a categoria de Melhor Documentário, que foi vencida por Summer of Soul.





"Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores de sua oportunidade de celebrar e ser celebrado por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido. Quero colocar o foco de volta naqueles que merecem atenção por suas realizações e permitir que a Academia volte ao incrível trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema', justificou Smith.