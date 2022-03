Projeto "Palco infantil" reúne musicais em programação gratuita

Musical ''Rapunzel'' adapta para o século 21 o clássico conto dos Irmãos Grimm, publicado no século 19 (foto: Allan Calisto/DIVULGAÇÃO)

O projeto "Palco infantil" abre sua programação, nesta sexta-feira (18/3), com uma série de espetáculos gratuitos, em sessões destinadas a ONGs e ao público em geral. Os musicais serão encenados no Teatro do Pátio Savassi (Avenida do Contorno, 6.061 – São Pedro). “Rapunzel” abre a agenda, às 14h30 de amanhã.