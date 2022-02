Adaptada ao formato virtual, Quartas de Improviso abre hoje temporada 2022

O músico e fotógrafo Henrique Iwao toca um instrumento de fabricação própria, no qual opera diversos objetos (foto: Matheus Preto/Divulgação )





Mostrar as diversas nuances da música experimental concebida ao vivo e associá-la a outras manifestações artísticas e áreas do conhecimento humano são um dos objetivos do projeto Quartas de Improviso (QI), criado em 2013 pelo violonista e guitarrista Matthias Koole e pelo músico e fotógrafo Henrique Iwao.









"Começamos a pensar nessa nova temporada assim que acabou a última, no segundo semestre do ano passado. Foi a nossa primeira edição totalmente on-line, e a gente encarou isso como um grande desafio, já que o Quartas de Improviso foi concebido como um evento presencial. Para a improvisação, a presença é uma questão muito importante, mas como isso ainda não é possível, nós pensamos em fazer de uma forma diferente", explica Koole, que atualmente mora em Berlim, na Alemanha.





A novidade é que as nove sessões de improviso que formam esta temporada foram divididas em três blocos que irão ao ar hoje e nos próximos dias 9 e 30 de março. Cada um deles contará com três concertos. O Quartas de Improviso já realizou 151 edições, com a participação de 209 convidados. Quando a 14ª temporada chegar ao fim, esses números terão subido para 160 edições e 221 convidados.



Hoje morando em Berlim, Matthias Koole toca guitarra e produz efeitos sonoros com um balão (foto: Matheus Preto/Divulgação )





MINIFESTIVAL

“É uma nova estrutura, algo mais próximo de um minifestival on-line. Pensamos em uma experiência mais condensada e concentrada, na qual os contrastes e continuidades entre as apresentações vão ficar mais aparentes", afirma o músico.





No primeiro bloco, Koole e Iwao recebem convidados cujo trabalho é marcado pela interseção com a tecnologia, como é o caso da artista e desenvolvedora Sara Lana, que produz a partir de suportes variados, como o som e o vídeo.





O segundo convidado da noite de estreia é o pesquisador, músico, compositor, físico e matemático Thelmo Cristovam, que desenvolve uma pesquisa relacionada a ondas eletromagnéticas de satélites e rádio. A artista da dança, videomaker e performer Flaviane Lopes completa as participações deste primeiro dia.









O pesquisador, músico, compositor, físico e matemático Thelmo Cristovam é um dos convidados da noite de estreia da temporada 2022 do QI (foto: Victor Alencar/Divulgação )

"A gente está sempre experimentando. Como nesta temporada a gente resolveu diversificar ainda mais, os artistas convidados criam e apresentam os seus trabalhos a partir da experimentação musical que o Iwao e eu criamos. Então, em todos eles, nós gravamos o som, mandamos para eles e, a partir daí, eles criam algo dentro de uma proposta pessoal, com toda a liberdade", explica Matthias Koole.





DISCOTECAGEM

Segundo o músico, esse é o formato que funcionou na temporada passada e que permite que o evento seja realizado mesmo com a impossibilidade do encontro entre os participantes. O que mantém o caráter ao vivo do Quartas de Improviso é a discotecagem do Boteco do Javaral, criado pelo músico e pesquisador Miguel Javaral, que ocorrerá após os concertos. Além de tocar músicas e interagir com o público, Javaral também irá conversar com os artistas convidados.





"Ele monta uma playlist com base em uma pesquisa de sonoridade, buscando a fronteira entre o experimental e a música popular. É algo realmente notável e é um momento que resgata um pouco das nossas edições presenciais", diz Koole.





Realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, a 14ª temporada do Quartas de Improviso apresentará em seus próximos dois blocos as artistas Alma Laprida, Natacha Maurer, Andreia Yonashiro e os integrantes do Espaço Comum Luiz Estrela (em 9 de março). E em 30 de março, o QI terá a participação do músico Thiago Miotto Terada, dos artistas May HD, Diogo Granato, Daní Moraes e Manuela Aranguibei, além de representantes da Kasa Invisível. As apresentações ocorrem sempre às 19h30.





"Além de diversificarmos as estratégias de colaboração on-line, enviando o material sonoro para outros artistas improvisarem, nesta edição convidamos não só pessoas, mas também espaços culturais para produzirem os vídeos, como a Kasa Invisível. Esse tipo de colaboração é uma forma de reconhecer a importância desses locais no desenvolvimento do Quartas de Improviso", pontua Matthias Koole.





LOCAIS

O projeto já percorreu diversos cantos de Belo Horizonte. O primeiro foi o antigo bar Nelson Bordello, próximo à Praça da Estação. Ao longo de seus quase 10 anos, o QI passou também pelo Luthier Bar, no Maletta; e pela Galeria Mama/Cadela, em Santa Tereza.





Desde sempre, a proposta é a mesma: pessoas de várias áreas, não somente artísticas, são convidadas a interagir com Koole, que toca guitarra e programa efeitos, enquanto Iwao toca seu instrumento de construção própria, uma tábua de madeira amplificada, na qual vários objetos são operados.





Antes da pandemia, em 2019, o projeto realizou duas temporadas, após conseguir o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura pela primeira vez. No ano seguinte, o projeto não foi realizado, mas voltou a ocorrer em 2021, em formato on-line. Desde então, a escolha dos convidados tem muito a ver com a história do Quartas de Improviso.





"A gente sempre bancou por conta própria. Os artistas aceitavam participar sem receber. Agora a gente volta a convidar uma série de artistas que estiveram com a gente no passado para estar com a gente no momento em que estamos melhor em termos de recursos financeiros", comenta Koole.





Outro critério é se o trabalho que os artistas convidados desenvolvem está em consonância com a proposta disruptiva do evento. "São artistas com os quais nós nos interessamos em trabalhar juntos. E fazer uma edição on-line tem nos possibilitado olhar para outras cenas de outros lugares do Brasil e trazer esses artistas para o nosso evento, sem ter que arcar com todos os custos que isso envolveria em outro cenário", ele explica.





Ainda neste ano, a dupla pretende realizar mais uma temporada do Quartas de Improviso, porém em formato presencial, como manda o figurino. "Estamos no processo de captação agora e esperamos que tudo dê certo para o nosso retorno", afirma Matthias Koole.





Até lá, o público pode conferir a 14ª temporada, além do áudio das sessões de temporadas passadas, disponível no site da Seminal Records, e os vídeos, disponíveis no YouTube.

QUARTAS DE IMPROVISO

Nesta quarta (16/2), a partir das 19h30, no site qi.seminalrecords.org. Iwao-Koole + Sara Lana, Iwao-Koole Thelmo Cristovam e Iwao-Koole Flaviane Lope. Discotecagem de Boteco do Javaral. Gratuito