Fundação de Arte de Ouro Preto homenageia a Semana de 22

Obra de Di Cavalcanti exposta em Ouro Preto (foto: Faop/reprodução)

A Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop) apresenta a exposição “Minas modernista”, que será aberta nesta quarta-feira (16/2), às 17h. Homenagem à Semana de 22, a mostra reúne obras do acervo da instituição e pertencentes a colecionadores, todas elas alusivas aos desdobramentos do movimento modernista na cultura mineira.Em 1924, sob o comando de Mário de Andrade, caravana de participantes do movimento visitou as cidades históricas do estado. A partir de então, o barroco, Aleijadinho e a cultura popular mineira foram decisivos para o avanço do modernismo.