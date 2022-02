Minas Gerais e os fundamentos do Modernismo brasileiro

Visitas de Mário de Andrade a Minas motivaram a implantação da política de proteção ao patrimônio cultural brasileiro (foto: João Mussonin/Casa da Imagem/Itaú Cultural)

A propósito do centenário da Semana de Arte Moderna, que ocorreu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, cabe rever a relevante participação de Minas Gerais nos fundamentos estéticos e ideológicos do movimento modernista brasileiro. Esta história começa em 10 de junho de 1919, quando Mário de Andrade vem a Mariana visitar o poeta mineiro Alphonsus de Guimaraens, onde fora juiz municipal e já com fértil obra poética que lhe daria, muitos anos mais tarde, o reconhecimento como um dos maiores poetas simbolistas brasileiros.









Nesta viagem, Mário de Andrade, que lideraria a Semana de Arte Moderna em São Paulo, conhece Ouro Preto e dirá que encontrou, “perdida entre as montanhas de Minas” e preservada, uma “cidade histórica, artística e cívica”. Em Ouro Preto e cidades históricas mineiras o movimento modernista identificará os elementos de uma “autêntica arte brasileira”, com “autonomia cultural” nas artes plásticas, na arquitetura, no conjunto da “obra barroca mineira”, constituindo um excepcional surto de criatividade de artistas, mestres e artesãos, libertando-a dos cânones estéticos importados da Europa.

Obra de Aleijadinho impactou Mário de Andrade por seu "caráter nacional", autônomo em relação à influência europeia (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) "Foi neste meio oscilante de inconstâncias - a Minas Gerais setecentista - que se desenvolveu a mais característica arte religiosa do Brasil" Mário de Andrade, escritor



CARAVANA DE

INTELECTUAIS

Com o objetivo de conhecer as cidades históricas mineiras e seu esplendor artístico e cultural, Mário organiza em 1924 a famosa caravana de modernistas a Minas, que assiste à Semana Santa de São João del-Rei, vai a Tiradentes e Ouro Preto. Integraram a caravana Oswald de Andrade, Goffredo da Silva Telles, René Thiollier, Tarsila do Amaral, Olívia Guedes Penteado e o poeta de origem suíça em visita ao Brasil, Blaise Cendrars. Os visitantes dirão que encontraram no século 18 mineiro, no campo das artes visuais, o “lastro cultural de uma identidade nacional”.





Já em 1920 Mário publica na revista “Jornal do Brasil” o ensaio “Arte religiosa do Brasil em Minas Gerais”, em que aborda a arte encontrada em Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo e São João del-Rei. Diz que “na arquitetura religiosa de Minas a orientação barroca – que é amor à linha curva, aos elementos contorcidos e inesperados – passa da decoração para o próprio plano do edifício. Aí os elementos decorativos não residem só na decoração posterior mas também no risco e projeção das fachadas, no perfil das colunas, na forma das naves”.





Em 1928, Mário escreve sobre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e sua obra, dando-lhes dimensão cultural excepcional, iniciando a divulgação do seu nome. Outros integrantes da caravana publicam trabalhos sobre a arte barroca mineira, despertando o interesse sobre Minas e motivando várias viagens de estudo às cidades históricas.





O mineiro Gustavo Capanema tornou-se, em 1934, ministro da Educação de Getúlio Vargas. O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos líderes do movimento modernista mineiro, neste mesmo ano, muda-se para o Rio e ocupa a chefia de gabinete de Capanema. Em 1935, Mário de Andrade, a pedido de Capanema, apresenta o anteprojeto do decreto lei 25, elaborado em sua redação final por outro modernista mineiro, Rodrigo Melo Franco de Andrade.





Mário propõe a proteção do patrimônio cultural brasileiro e orienta a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), que ocorre a 30 de novembro de 1937, por ato do presidente Getúlio Vargas.





Com inspiração modernista, o patrimônio histórico e artístico nacional passa a ser definido como o “conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja preservação seja de interesse público, seja por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”.

Caravana de modernistas em São João del-Rei, em 1924 (foto: Reprodução) "Em Minas, no século 18, manifestou-se artisticamente, pela primeira vez, uma autêntica cultura brasileira" Lourival Gomes Machado, especialista em Barroco Mineiro



SPHAN: MARCO

MODERNISTA

E será essa consciência de identificação e proteção da cultura brasileira a marcante contribuição da Semana de Arte Moderna de 1922 e que se concretizará, de maneira efetiva e sistematizada, com a criação do Sphan (hoje Iphan) a partir de 1937. É significativo lembrar que o pensamento modernista buscava justamente romper com o tradicionalismo cultural, com uma renovação estética liberta dos cânones importados.





O Sphan pesquisou em todo o Brasil, começando pelas cidades e igrejas históricas mineiras, as primeiras a serem tombadas, onde encontrou as “raízes de uma cultura brasileira original”, e com “originalidade nacional”, diferenciada dos estados do litoral, bem anteriores ao surto artístico mineiro e tipicamente portuguesas.





Mário e seus seguidores dedicaram-se, especialmente os técnicos do então Sphan, a buscar explicações para este fenômeno, que ocorre nos primórdios da sociedade mineira setecentista, como herança de uma rápida e conflitiva ocupação territorial provocada pela busca do ouro, da rápida urbanização e um novo tipo de sociedade, a religião opressora da Contrarreforma e a atuação mais livre das ordens religiosas, as restrições opressivas do regime colonial português, os anseios de autonomia e de liberdade, manifestos por uma constante rebeldia, e a consequente formação de consciência crítica decorrente da formação de uma elite que conhece a Ilustração e o Iluminismo que se alastram na Europa nos anos finais do século 18.





Forma-se nas cidades históricas de Minas “uma sociedade de pensamento”, que fala em independência e em república. E surge uma nova classe social, os mulatos brasileiros, artesãos de reconhecido pendor artístico, herança de sua condição social e racial.





Mário de Andrade dirá, em “Arte religiosa do Brasil em Minas Gerais”, que “foi neste meio oscilante de inconstâncias – a Minas Gerais setecentista – que se desenvolveu a mais característica arte religiosa do Brasil. A Igreja pode aí, mais liberta das influências de Portugal, proteger um estilo mais uniforme, mais original que os que abrolhavam podados, áulicos, sem opinião, nos outros centros.”





E conclui: “As igrejas construídas por portugueses mais aclimatados ou por autóctones algumas, provavelmente como o Aleijadinho, desconhecendo o Rio e a Bahia, tomaram um caráter bem mais determinado e, poderíamos dizer, muito mais nacional”. Mário ressaltará a “opulência mineira no século 18” e a “carência paulista de bens históricos”.





O Sphan descobre e aponta os grandes artistas do período, além de Aleijadinho, que vive de 1737/38 a 1814, como Francisco Xavier de Brito, José Coelho Noronha, Francisco de Faria Xavier, Francisco de Lima Cerqueira, escultores e entalhadores, o arquiteto e pedreiro Manoel Francisco Lisboa, o pintor Manoel da Costa Athayde e muitos outros.





Mas Minas desenvolvera outros expoentes culturais, resultado da libertação intelectual, na arquitetura, escultura, literatura, na música e, já no final do século 18, no pensamento político iluminista, que inspira a Revolução Francesa e a Inconfidência, ambas de 1789. Os inconfidentes antecipam o pensamento da república e da independência, alcançada em 1822.





Será em Minas que a equipe técnica do Sphan fundamentará critérios e soluções para intervenções preservacionistas e de restauração, nos elementos artísticos e estruturais das igrejas e construções mineiras coloniais. Pesquisará as edificações e seus acervos, nas fontes documentais, livros das associações religiosas, irmandades e confrarias, câmaras municipais. E irá expandir extraordinariamente o conhecimento do processo histórico e das condições e fatores propiciadores do surto de criatividade artística e cultural do século 18 mineiro.





Lourival Gomes Machado, o maior conhecedor do Barroco Mineiro, autor desta denominação, diz que “em Minas, no século 18, manifestou-se artisticamente, pela primeira vez, uma autêntica cultura brasileira”, com criatividade e expressões libertas dos estritos cânones importados da arte europeia. Diz ainda que “nasceria em Minas a mais forte, mais farta e mais bela expressão de uma arte verdadeiramente brasileira”.

Vila Rica, atual Ouro Preto: palco da terceira onda civilizatória das Américas (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)





Estudos e interpretações mais recentes indicam que ocorreu nas cidades históricas mineiras, especialmente na antiga Vila Rica, “a terceira onda civilizatória das Américas; a primeira no México, com os astecas, na Península do Yucatán, que já em 1315 criaram Tenochtitlan, capital do império asteca e origem da capital mexicana; e a segunda, no Peru, em Lima, pelos incas, que foi sede do vice-reinado espanhol na América, complementadas pela cultura espanhola. Ambas com títulos de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco.





O fenômeno mineiro possui similaridades com os outros: concorrem em Minas fatores como a povoação rápida e conflituosa pelo ouro, em ação pioneira na ocupação do interior do Brasil Colônia, o insulamento geográfico em meio inóspito, os conflitos constantes pelo domínio territorial e resistência ao jugo português, o caráter ostentatório do barroco da Contrarreforma católica, conformando um caldeamento de condicionantes naturais e humanos.











Já em 1733, na inauguração da Matriz do Pilar, em Vila Rica, a procissão de trasladação do Santíssimo, chamada de Triunfo Eucarístico, revela uma sociedade irrequieta, mas com gosto pelo suntuoso, pela ostentação e pelas exterioridades triunfalistas, típicas do estilo barroco da Contrarreforma, com que o catolicismo contrarreformista, aliado do Absolutismo, procura vencer o protestantismo e a descrença que já nasce com o Iluminismo, que alimenta os embates entre a fé e a razão. Nas festas das irmandades e festivas procissões, revela-se o barroquismo, que se torna “estilo de arte e de vida”, como nos fala Affonso Ávila, mestre da decifração do Barroco Mineiro.



Interior da Matriz do Pilar, em Ouro Preto. Sua inauguração, em 1733, foi celebrada com o Triunfo Eucarístico, manifestação que se tornou marco do espírito barroco brasileiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Esses condicionantes singulares produzirão, já no século 18, também obras de literatura, música, arquitetura, pintura, escultura e, até nossos dias, a diversidade e a riqueza das artes das boas práticas do bem viver nos diversos ramos da cultura popular e folclórica, como a famosa culinária e o artesanato.





Dá-se o “abrasileiramento” da produção artística, emancipatória nos seus partidos arquitetônicos, nos ornatos e soluções plásticas, nos elementos escultóricos, libertando-se do estilo jesuítico e do barroco ibérico, das primeiras edificações, com a presença dos primeiros “filhos da terra”, já libertos da escravidão, dedicados às profissões artesanais.





Expressão maior é Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que nasce de pai português e escrava negra, e que elevará a arte mineira a reconhecimento mundial. Em São Francisco de Ouro Preto, Aleijadinho marcará seu “estilo de passagem”, do Barroco para o Rococó.

REAVALIAÇÃO

DO SÉCULO 18

O pensamento modernista terá na literatura mineira, a partir da década de 1920, um atuante grupo social, bem definido, e que também fará uma reavaliação crítica do século 18 mineiro. Serão escritores, poetas e jornalistas com fértil produção, com destaque para Carlos Drummond de Andrade, Ciro dos Anjos, Abgar Renault, Aníbal Machado, João Alphonsus, Avelino Fóscolo, Augusto de Lima, Eduardo Frieiro, Diogo de Vasconcelos, Mário Matos, João Dornas Filho e muitos outros, em movimento que se estende para Cataguases, Juiz de Fora, Campanha.





Merecem lembrança, já em tempos mais recentes, Milton Campos, Emílio Moura, Mário Casasanta, Murilo Mendes, Pedro Nava, Gabriel Passos, Martins de Almeida, Alberto Campos, Gregoriano Canedo, Mário de Lima, Gustavo Capanema, José de Guimarães Alves, Aires da Mata Machado, Djalma e Moacir Andrade, frequentadores da Livraria Francisco Alves e do Café Estrela, na Rua da Bahia, em Belo Horizonte.





Duas publicações marcam a produção literária modernista: “A Revista”, de 1925, e “Leite criolo”, de 1929, esta criada por João Dantas Filho, Aquiles Vivacqua e Guilhermino Cesar. Integraram o grupo Rosário Fusco, Francisco Inácio Peixoto, Ascânio Lopes, participantes do Grupo de Cataguases, fenômeno artístico e literário que distingue a cidade na cultura mineira.





Da geração nova devem ser lembrados Godofredo Rangel, Abílio Barreto, Arduino Bolivar e José Oswaldo de Araújo. E muitos outros. Na literatura, o movimento modernista é fenômeno singular e excepcional, que valoriza culturalmente a então jovem capital, Belo Horizonte, na primeira metade do século 20.





* Mauro Werkema é jornalista, escritor e autor do livro “História, arte e sonho na formação de Minas Gerais”