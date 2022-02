'Roda viva': Ruy Castro promete polêmica (das boas) sobre a Semana de 22

Ruy Castro diz que Semana de 22, orgulho dos paulistas, foi criada por carioca (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press/29/3/16)

Realizada de 11 a 18 de fevereiro de 1922, a Semana de Arte Moderna comemora seu centenário, mobilizando as atenções neste mês. Hoje (7/2), o jornalista e escritor mineiro Ruy Castro deve causar polêmica – tão a gosto dos modernistas – em sua participação no “Roda viva”, às 22h, na TV Cultura, com transmissão pela Rede Minas. Para Castro, a Semana não foi tão revolucionária assim, como apregoam os paulistas.Segundo ele, os pioneiros modernistas que, no primeiro momento, atacaram a Academia Brasileira de Letras e seu conservadorismo não demoraram a se render a ela – leia-se Manuel Bandeira, Guilherme de Almeida e Menotti Del Picchia. Oswald de Andrade até inscreveu seu livro “A estrela do absinto” no prêmio da ABL, afirma o jornalista.