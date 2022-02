Legado da Semana de Arte Moderna de 22 é rediscutido em seu centenário

Oswald de Andrade, sentado no chão, e participantes da Semana de Arte Moderna realizada em fevereiro de 1922, no Theatro Municipal de São Paulo (foto: Reprodução)

A Semana de 1922 é um dos marcos simbólicos mais importantes da cultura brasileira do século 20, mas não representa nem o começo nem o ápice de um movimento que atravessou décadas e até hoje provoca respingos. O evento que colocou o Modernismo na pauta do Brasil completa 100 anos. Em 2022, dezenas de livros, exposições e debates sobre a Semana de 22 se propõem a ajudar a compreender seu papel na história do país.









Durante uma semana, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, Menotti del Picchia, Victor Brecheret, Sérgio Milliet e Di Cavalcanti, entre outros artistas e intelectuais, se dedicaram a apresentar, declamar, expor e discutir as diretrizes de uma nova arte brasileira.

REVISÃO GERAL



“Em primeira instância, a Semana significa um conjunto de ações favoráveis à revisão geral e à nova proposição daquilo que se conhecia com o nome de arte”, explica Carlos Silva. Ele está à frente da esposição “Rastros do Modernismo: 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922”, em cartaz em Brasília.





“O que se conhecia com o nome de arte é o que era ensinado na academia. O modernismo traz nova perspectiva, com a possibilidade de estilização maior, deformação mais categórica da figura naturalista, abandono da narrativa representacional”, afirma Carlos Silva, que é professor de história da arte.





O Modernismo pretendia romper com heranças europeias e valorizar o que seria a raiz brasileira na produção cultural. Porém, a ideia modernista já existia muito antes da Semana e do que tomou corpo depois, com o “Manifesto antropófago”, de Oswald de Andrade, publicado em 1928.





Nele, Oswald sugeria deglutir as ideias europeias e devolvê-las como arte brasileira. O movimento tinha caráter nacionalista, diferentemente dos modernismos europeus, mais globalistas.





A artista visual Yana Tamayo, doutora pela Universidade de Brasília (UnB) e especialista pela Universidad Complutense de Madrid, lembra que a Semana de 22 nasceu no seio da elite recém-saída do século 19, num contexto em que a escravidão e o colonialismo eram realidades violentas. Herdeiros de fortunas provenientes do mundo rural, intelectuais à frente daquele movimento modernista tiveram apoio do Estado num cenário em que ideias nacionalistas poderiam ser bastante úteis.









"As pessoas passaram a tratar a Semana como o fenômeno que transformou a história do Brasil. Mas ela mal repercutiu na imprensa fora de São Paulo, não teve o impacto que a historiografia lhe atribui" Rafael Cardoso, pesquisador e escritor



“A necessidade de criar um marco histórico estratégico simbólico era uma estratégia intelectual para poder produzir uma independência cultural, interesse das elites. Havia tensão política, estávamos vendo o nascimento de estados-nações na Europa, houve a Primeira Guerra Mundial”, lembra Yana.





Colonialismo, escravidão, opressão dos indígenas e a violência que está na base da formação da sociedade brasileira não foram temas tratados pelos modernistas de 22, que se diziam contra o passado, o que, de certa forma, implicava em negação da violência que constitui a formação nacional.





“O desejo de modernização artística e cultural já estava implantado no Brasil quando o pessoal de 22 chegou e se apossou dessa ideia”, afirma Rafael Cardoso, autor do livro “Modernidade em preto e branco” (Companhia das Letras). “Artistas eruditos se apossaram de um processo francamente deflagrado na cultura midiática popular na década de 1910”, garante.





Cardoso lembra que a Semana foi declarada fracasso pelo próprio Mário de Andrade, que renegou o movimento. “Em 1942, a Semana estava morta e enterrada por ele, que era líder do movimento. A Semana foi reinventada a partir de 1945. E essa reinvenção não tem nada a ver com 1922, mas tem tudo a ver com o Estado Novo, com a redemocratização”, observa.

A CRIAÇÃO DO "MITO"



O “mito” da Semana de Arte Moderna de 1922, segundo Cardoso, foi criado entre 1945 e 1972, quando se celebrou o cinquentenário do evento.



“Virou verdade inquestionável. As pessoas passaram a tratar a Semana como o fenômeno que transformou a história do Brasil. Mas ela mal repercutiu na imprensa fora de São Paulo, não teve o impacto que a historiografia lhe atribui. Ela foi resgatada imediatamente após a morte de Mário de Andrade”, afirma Rafael Cardoso.