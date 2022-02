Experiente nos palcos, até que enfim LIMMA estreia com 'Infinito sobre nós'

O itabirano LIMMA conta que o piano ganhou destaque em seu single de estreia, conferindo 'dramaticidade' à melodia (foto: Nina Lima e Marcelo Vianna/divulgação)

Integrante da banda que acompanha Gal Costa nos palcos mundo afora, o músico mineiro André Lima prepara o lançamento de seu primeiro álbum, gravado e produzido ao longo desses dois anos de pandemia.





CONVITE À REFLEXÃO

Escrita em parceria com o cantor e compositor paulistano Rômulo Fróes, esta canção sobre a relação humana com o mundo é o trabalho de estreia solo do artista.





“A música é um convite à reflexão sobre quão grandes e quão pequenos nós somos. Sobre nossa relação com as pessoas, com as coisas, com o mundo. É uma balada com versos que parecem nos fazer flutuar, como um sonho. Não é um recado objetivo, mas convida a parar e pensar”, LIMMA explica.





Apesar de ter sido lançada agora, a canção nasceu em 2019. “Eu e Rômulo estávamos na gravação do álbum do (guitarrista) Guilherme Held. Já o conhecia, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. Sabia que é letrista de mão cheia, por isso propus que a gente fizesse algumas músicas. Em geral, faço melodias e busco parceiros letristas. Tinha feito uma balada no piano e enviei para ele. Em 10 dias, me mandou a letra de volta, que caiu como uma luva”, conta.









"Antes, não sentia vontade de ter a minha imagem à frente de um projeto. A partir do meu amadurecimento, e também do apoio de muitos amigos para quem mostrei o meu trabalho, senti que chegou a hora" LIMMA, compositor



Trata-se de letra “intensa e filosófica”, diz LIMMA. “Ela nos fala sobre o quanto podemos fazer a diferença se pensarmos a nossa relação com o mundo em que a gente vive. É uma canção poética que apresenta o meu trabalho da melhor maneira possível, abordando temática extremamente delicada e importante para o tempo em que estamos vivendo.”





O single tem produção assinada pelo próprio LIMMA, que canta, toca piano e rhodes (espécie de piano elétrico). A gravação, feita de forma remota, contou com a participação de Vitor Cabral (bateria), Dudinha (baixo) e Regis Damasceno (guitarra). A mixagem é de Michel Kuaker e a masterização, de Florencia Saravia-Akamine.





“Desde o momento em que compus essa melodia, o piano era algo central. Ele traz dramaticidade, dá à canção essa cara dos anos 1970 e 1980. Ao mesmo tempo, ela tem outros elementos que a tornam muito única, como as notas mais longas”, ele explica.





Natural de Itabira e radicado em São Paulo desde 2007, LIMMA passou os últimos 20 anos trabalhando como músico, compositor e produtor musical. No palco, acompanhou Milton Nascimento, Arnaldo Antunes e Edgard Scandurra.





Como compositor, é parceiro de Tom Zé, Carlinhos Brown e Paulo Carvalho. As canções de LIMMA foram gravadas por Margareth Menezes, Natiruts e Daniela Mercury.





Apesar da longa experiência no mundo da música, a vontade de lançar o trabalho solo surgiu somente nos últimos anos. “Antes, não sentia vontade de ter a minha imagem à frente de um projeto. A partir do meu amadurecimento, e também do apoio de muitos amigos para quem mostrei o meu trabalho, senti que chegou a hora”, LIMMA explica.





Soma-se a isso o fato de as canções dele fazerem sentido em um projeto próprio. “Ao longo de todos esses anos, alguns de meus trabalhos faziam muito mais sentido na voz de outros artistas. Agora, sinto que as canções nasceram para estar associadas a mim como artista.”

O VALOR DA EXPERIÊNCIA



De acordo com ele, o trabalho com grandes nomes da música brasileira lhe trouxe ampla visão sobre o mercado e as diferentes formas de lidar com novos lançamentos.





“Isso me dá uma tranquilidade gigante. Não estou tão às cegas em relação à maneira como as coisas são feitas, sinto uma certa maturidade no meu trabalho”, avalia o artista, de 42 anos.





Previsto para ser lançado em julho pelo selo Candyall Music, o primeiro disco do mineiro, cujo título ele prefere manter em segredo, terá 10 faixas. Até o lançamento, LIMMA vai mandar para as plataformas três singles inéditos.

(foto: Candyall/reprodução)



“INFINITO SOBRE NÓS”

• Single de LIMMA

• Candyall Music

• Disponível nas plataformas digitais