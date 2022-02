Beatriz Rodarte lança "Quero te dizer", reflexão sobre a pandemia

Beatriz Rodarte se inspirou na sonoridade do cantor e compositor francês Serge Gainsbourg (foto: Nadja Kouchi/Divulgação)

Nascida em Belo Horizonte e radicada em São Paulo, a cantora Beatriz Rodarte acaba de lançar o single-clipe "Quero te dizer", que fará parte de seu álbum "Estrada Real", no qual aborda as circunstâncias da vida durante a pandemia.









Beatriz conta que compôs as canções do álbum “em Tiradentes, em plena pandemia, enclausurada no alto da montanha, de frente para a Serra de São José, um lugar silencioso e acolhedor”.





O projeto, conforme diz a cantora, começou no início de 2021, com o lançamento do single “Nunca imaginei”. “Depois esse projeto virou uma trilogia. Decidimos fazer três canções e três filmes que são os clipes dirigidos pela Rhaissa Bittar. É como se fosse uma viagem psicodélica sobre vários lugares e reflexões. É um trabalho bem íntimo que fiz, pensando neste momento pandêmico e também em rever e pensar no tempo que a gente gasta da nossa vida. E pensar nesse tempo com qualidade e com coisas que realmente importam.”





“Quero te dizer” é o segundo clipe da trilogia. O terceiro está previsto para meados deste ano. “Já estamos começando a produzir e não será remoto, mas ao vivo. A preferência é gravar ao vivo, porque assim tenho a energia da banda. E escolhemos as pessoas a dedo, pensando nos timbres e na concepção, porque queria uma linguagem diferente dos outros discos que lancei. Este é o quarto disco que estou lançando. Fizemos um estudo tanto dos timbres quanto dos músicos que queríamos que gravassem conosco”, comenta.





Anteriormente, Beatriz Rodarte lançou os álbuns “Circo de Ilusões” (2009) e ”Natural” (2013). Em 2017, divulgou o vinil “Tamborana” (2017). Na sequência, vieram os singles “Oxalá”, “Relógio sem ponteiro” e “Odé doiê”, em 2019, e “Quero mais que um bom refrão”, em março de 2020, coincidindo com o início da pandemia.





LETRA

“Quero te dizer”





(Beatriz Rodarte /Gabriel Marques/Stéphane San Juan)

Sur des sables mouvants

J’avance

Laissant vibrer mon essence

A la bonne fréquence

Não estamos preparados pra lidar com morte

será que o tempo dá uma trégua para nós?

Nunca saberemos quando vamos despedir de alguém

Nunca fomos preparados para dizer adeus a quem

Quero te dizer só viva o agora que nós temos

Amanhã não sei ao certo onde estaremos

Nunca fomos preparados para entender que erramos

que somos seres humanos escravos de nós mesmos

Não existe o perfeito, somos incompletos

Cheios de defeitos, ego sobre ego

Quero te dizer só viva o agora que nós temos

Amanhã não sei ao certo onde estaremos

Nunca fomos preparados pra lidar com todos

vamos aprendendo errando, nos reco- nhecendo

Quero você aqui perto com os seus defeitos

seu mundo tão incerto, tão confuso e imperfeito

Quero te dizer só viva o instante que nós temos

Amanhã não sei ao certo onde estaremos

Sur des sables mouvants

J’avance

Laissant vibrer mon essence

A la bonne fréquence

Pour ancrer la confiance

Céleste

Sans cesse déroutée

Par mon identité

Terrestre

O que é natural?

Nós não temos o controle do que vai rolar

Sobrenatural?

O que vem pra gente é nosso não dá pra negar

É tudo inconstante nessa imensidão

Aceitação, conexão com o bom que já virá

Nunca fomos preparados pra lidar com a espera

O que temos é o agora, é este momento