Toninho Horta, Beto Guedes e Enéias Xavier gravam canção de ''Titanic''

Enéias Xavier, Beto Guedes, Mariana Xavier e Toninho Horta no videoclipe "Nearer, My God to Thee/ Dona Marina" (foto: Reprodução)







Contrabaixista, compositor e produtor, Enéias Xavier vai mandar para as plataformas digitais uma série de vídeos de seu álbum “Os coroas”. O primeiro, “Nearer, My God to Thee/ Dona Marina”, conta com a presença de Toninho Horta e de Beto Guedes, sócios-fundadores do Clube da Esquina.







Toninho Horta diz que Enéias Xavier tem ampla visão musical. “Em sua larga experiência de trabalhar com artistas de várias vertentes, ele faz com que o resultado final de cada faixa tenha alta qualidade musical e técnica. Quando ele me mostrou sua composição especial e sublime, tive a alegria de participar de uma obra-prima”, afirma Toninho.





Há algum tempo, Beto Guedes e Enéias produziram, no estúdio do contrabaixista, a versão de “Jesus alegria dos homens”, clássico do repertório de Johann Sebastian Bach. “Chico Amaral fez a letra, e Beto o arranjo. Ficou lindo. Dois meses depois, assim que comecei a gravar ‘Os coroas’, já pensei em Beto para cantar algo parecido. Então, me lembrei de um hino do repertório da música sacra, ‘Nearer, My God to Thee’”, conta Enéias.

Beto Guedes canta a letra em inglês. “Ele interpreta daquele jeito que só ele sabe, fica parecendo Bob Dylan, bem rock mesmo. Para o arranjo, fiz uma levada de guarânia mineira, com Toninho tocando guitarra e depois cantando em vocalise a segunda parte, 'Dona Marina'”, explica.





“Dona Marina” é homenagem de Enéias à mãe de Ricardo Fiúza, engenheiro de som e velho companheiro de Enéias. Ela gostava de deixar os amigos do filho ouvirem música em sua casa.





Segundo o compositor, a faixa é como um pot pourri. “São duas músicas em uma. Neném participa como baterista, o Jorge Continentino toca clarinete e sax-barítono. Ricardo está nos teclados e eu nos baixos acústico e elétrico.”





O vídeo surgiu graças à “pilha” que Guilherme Reis pôs em Enéias. “É um trabalho que a gente pode divulgar para sempre, pois dá muito orgulho. Ele é meu parceiro nessas coisas de vídeo desde que começou a pandemia. Foi dando certo, fizemos com o cantor e compositor Beto Reis, o Grupo Amaranto e a cantora Bárbara Barcelos, entre outros”, conta.





Beto Guedes foi outro que abraçou o projeto. “Ele e Toninho foram várias vezes a meu estúdio gravar. Sempre que tinham uma ideia, diziam: 'Faz isso, faz aquilo'. Os dois acabaram me ajudando a conceber a música do jeito que ela é hoje. Quem ouvi-la vai perceber o DNA do Beto e do Toninho. E, com certeza, vai se emocionar, porque é Minas Gerais total.”

MINEIRIDADE



O conceito do projeto, aliás, é mineiro da gema. “A onda é que a música mistura duas coisas que têm a ver com Minas Gerais. Traz algo que o Beto curte, essa coisa meio Ray Charles do hino, além daquela coisa gospel. E também o lado jazz do Toninho”, explica Enéias.





A sonoridade ficou especial, ele garante. “O ‘três mineiro’ é uma levada criada por eles, Toninho, Beto, Neném, Robertinho Silva... Então, Neném veio como uma luva para o projeto.”





Por sua vez, Ricardo Fiúza, especialista em timbres, “colocou sons da pesada”, segundo Enéias. “O arranjo foi nascendo assim, começou de um jeito e foi virando big. Coloquei cordas de contrabaixo e fui dobrando. Foram muitas dobras de contrabaixo”, detalha.





Há ali uma verdadeira orquestra de contrabaixos – todos eles tocados por Xavier. “Coloquei um monte de samplers também, é música bem diferente da que fiz anteriormente. Longa, tem várias partes e muda de compasso e andamento”, revela.





ESTREIA DE MARIANA

Outra presença especial no projeto é Mariana, de 14 anos, filha de Enéias. “Ela tinha 13 anos quando gravou conosco. Já estreia cantando lindamente. Beto e Toninho amaram vê-la interpretando a canção. Muito talentosa, toca piano e canta. Estuda piano clássico com minha mãe”, afirma o pai-coruja.





Mariana conta que sempre viu Enéias ensaiando e gravando com vários artistas. “No fundo, sempre tive vontade de fazer parte daquilo de verdade, de me ver ali no meio. Não acompanhei apenas de fora, vi todo o processo, até a música ficar pronta. Fico feliz, pois me sinto artista”, afirma a jovem cantora.

TRILHA DO ADEUS