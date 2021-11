Marília Mendonça fez uma das primeiras lives durante a pandemia; relembre

A cantora Marília Mendonça fez uma das primeiras lives durante a pandemia (foto: Reprodução/Youtube )





A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que morreu em um trágico acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5/11) , fez uma das primeiras lives durante a pandemia de COVID-19. O evento on-line intitulado "Live Local Marília Mendonça", foi transmitido ao vivo no Youtube no dia 8 de abril de 2020.





Também foi objetivo da cantora com a live, proporcionar doações para o programa do Sesc, Mesa Brasil, uma rede de bancos de alimentos que contribui pra o combate à fome e o desperdício. No canto inferior esquerdo da tela ficou disponível durante toda a live um QR Code para que a audiência pudesse fazer as doações. A “Rainha da Sofrência” também queria solicitar que as pessoas respeitassem a quarentena e ficassem em casa.





O evento, que começou aproximadamente às 20 horas, foi na sala da cantora e contou com a participação de playback dos instrumentos gravados e intérprete de Libras. A Live Local Marília Mendonça pode ser assistida no canal oficial do Youtube da artista.





A cantora também obteve a oitava posição do ranking das lives mais vistas em 2020 com a #TodosOsCantosDeCasa . A transmissão contou com mais de 25 milhões de visualizações, sendo 2,21 milhões ao vivo.

Tragédia em MG

Conforme a Polícia Militar, o piloto da aeronave teria tentado fazer um pouso forçado e colidiu com as pedras da cachoeira. “Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado”, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da PM na cidade.





O avião que levava Marília Mendonça e sua equipe para Caratinga saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h02, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Foram quase 2h30 de voo. Os primeiros chamados para o Corpo de Bombeiros dão conta de que a aeronave caiu por volta das 15h30.

O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. A aeronave estava em aproximação final para pouso no Aeroporto de Ubaporanga, quando caiu faltando 4 km para chegar na cabeceira da pista . O acidente aconteceu próximo à BR-474.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira