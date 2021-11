Há dois anos, Marília Mendonça revelou o desejo de não viajar mais de avião

Há exatos dois anos, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que faleceu em um trágico acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5/11), fez uma publicação no Twitter afirmando que gostaria de não ter mais que viajar de avião. Após a tragédia, essa publicação veio à tona novamente. Além da artista, estão entre os mortos seu tio e assessor, o produtor, o piloto e o copiloto.

cada um nas suas dificuldades, eu trocaria qualquer coisa n ter que ficar pegando avião. só p ficar pertinho da família. mas, é isso! somos mais fortes do q imaginamos!

A Rainha da Sofrência, como também era chamada, escreveu no dia 5 de novembro de 2019 que “trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião”. Na sequência, ela complementou: “Só pra ficar pertinho da família. Mas, é isso! Somos mais fortes do que imaginamos.”

“Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio à noite todinha (...) e não mijei na cama”, escreveu Marília à época. O tuíte voltou a ser compartilhado na web pelo fato da queda do avião ter acontecido perto de uma cachoeira na serra de Caratinga.

gente, mas eu sonhei com água, queda d%u2019água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu

Tragédia em MG

Faltavam apenas 4 km para artista e sua equipe concluírem a viagem entre Goiânia e Caratinga, no Vale do Rio Doce, quando a aeronave caiu em Piedade de Caratinga.

Conforme a Polícia Militar, o piloto da aeronave teria tentado fazer um pouso forçado e colidiu com as pedras da cachoeira. “Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado”, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da PM na cidade.