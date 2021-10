Artista, além da inédita "Inocentes", vai cantar sucessos de sua carreira (foto: Leo Aversa/GLOBO)

faz live neste sábado (9/10), às 20h, com transmissão exclusiva peloe com sinal aberto para não assinantes da plataforma. A “Lulu live” marca o início da nova turnê do cantor e compositor e celebra o lançamento de “Inocentes”, música inédita em parceria com a banda Melim, que também participa da apresentação.“É nosso retorno com um show renovado, lançamento, participação luxuosa, reconexão,” declarou o artista. No show que dá início à turnê “Alô base”, Lulu Santos também vai cantar grandes sucessos que marcaram sua carreira, como o “”, “Um certo alguém” e “Tempos modernos”.Seguno o cantor, “Alô base” também celebra os 40 anos de lançamento de seus dois primeiros singles, “Tesouros da juventude” e “Areias escaldantes”, que estiveram muito tempo fora do set list.