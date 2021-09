Rita Lee e Roberto de Carvalho lançam música inédita após hiato de 12 anos

Rita Lee e Roberto de Carvalho lançam o single ''Change'', primeira música inédita que a dupla apresenta desde o álbum "Reza", de 2012 (foto: Universal Music/Divulgação)

Após quase uma década sem apresentar material inédito ao público, Rita Lee e Roberto de Carvalho lançaram, nessa segunda-feira (27/09), um novo single, batizado "Change". A música rompe um hiato que vem desde o álbum "Reza", de 2012.





Com vocação para as pistas de dança e uma levada eletrônica, o single, produzido por Gui Boratto, flerta com um universo que vai da disco music dos anos 1970 e 1980 a Daft Punk. A sonoridade embala uma letra cantada em francês e inglês por Rita. Gravado em março deste ano no Ritz Studio e no Muzikizmo Studios, em São Paulo, o single traz Carvalho e Boratto conduzindo guitarras, baixo, teclados e programações.





“Change” começou a tomar forma, segundo Rita Lee declarou, impulsionada pelo projeto “Classix Remix”, de seu filho João Lee, que consistiu numa trilogia de álbuns, encerrada em junho deste ano, em que ele deu roupagem eletrônica às músicas que marcaram a carreira dos pais.





“À medida que nosso filho foi nos mostrando o trabalho que fez de remixes de nossas músicas, Roberto e eu ficamos brincando de fazer uma inédita, numa levada DJ. E saiu ‘Change’. O inusitado foi que a letra me veio em inglês com refrão em francês”, diz a cantora, em texto divulgado pela gravadora.





ASSOVIO Roberto, por sua vez, diz, também em material divulgado pela Universal Music, que o título da música não poderia ser mais adequado, já que o processo de composição se estendeu por um longo tempo, com períodos de decantação e muitas mudanças nesse percurso.





Ele contou que um refrão lhe veio à cabeça e por lá ficou durante muito tempo, até que resolveu gravar a melodia que andava assobiando em um software de edição. “Fui desenvolvendo o restante da música aos poucos, até que chegou no ponto de mostrar para a Rita”, relata, ainda segundo o texto da gravadora.





Depois disso, a música ficou em hibernação por um longo período, até que João surgiu com o projeto “Classix Remix”. Isso instigou na dupla o desejo de fazer alguma coisa que dialogasse com o eletrônico e com a dance music.





Parceiros na vida e na música, Rita e Roberto lançaram um primeiro álbum juntos em 1980, que trazia os hits “Lança perfume” e “Baila comigo”. De lá pra cá, foram mais de uma dezena de títulos, que emplacaram sucessos como “Cor de rosa choque”, “Flagra” e “Perto do fogo”.