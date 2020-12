Festival Ziriguidum em Casa faz especial em homenagem a Rita Lee

(foto: Guilherme Francini/divulgação)







Na quinta-feira (31), Rita Lee (foto) completa 73 anos. Para homenagear a pioneira do rock brasileiro, o Festival #ZiriguidumEmCasa manda para seu canal no YouTube, às 20h, um programa especial. A pedido da cantora e compositora, parte dos recursos arrecadados serão destinados ao Instituto Luisa Mell, que cuida dos animais. Participarão da festa Fernanda Takai, Claudio Lins, Julia Vargas, Almério, Gigi Trujilo, Carlos Navas, Duda Brack, Anderson Primo, Marília Bessy, Rubinho Vitti, Renata Portella, Julia Mestre, André Mehmari, Patricia Mellodi, Amanda Magalhães, Marcelo Mariano e Dadi, entre outros. Amigos de Rita, Caetano Veloso, Sônia Braga, Gilberto Gil e Mel Lisboa enviaram depoimentos para o festival.





Organizado pelo músico Claudio Lins e o jornalista Beto Feitosa, o festival tem o objetivo de remunerar artistas prejudicados pelo cancelamento de shows devido à pandemia. Durante as lives, uma conta bancária para colaborações espontâneas é disponibilizada. Neste sábado, metade da verba vai para o Instituto Luisa Mell. As doações poderão ser feitas no QR Code que estará no vídeo. A transmissão ocorrerá no link https://pag.ae/7WGEouXG6.

MICHAEL JACKSON

NEVERLAND É VENDIDO





Neverland (foto), o famoso rancho de Michael Jackson na Califórnia (eua), foi vendido esta semana ao empresário bilionário Ron Burkle por US$ 22 milhões. A propriedade foi abandonada pelo astro pop em 2005, depois de ser invadida pela polícia para apurar denúncias de abusos sexuais infantis cometidos por ele. De acordo com o Wall Street Journal, o valor ficou muito abaixo daquele negociado em 2015, US$ 100 milhões. A propriedade em Los Olivos, perto de Santa Bárbara, é uma oportunidade de investimento imobiliário, explicou Ron Burkle, por meio de seu porta-voz.

MARATONA

VELOZES E FURIOSOS





Haja pique dos fãs de Vin Diesel e Paul Walker (1917-2013) para acompanhar a maratona que o canal Megapix programou para este sábado (26). A função começa às 7h com o filme Velozes e furiosos (2001) sobre corridas de rua em Los Angeles e as rusgas entre Dominic Toretto e o policial Brian O'Connor. Às 8h55, tem + Velozes Furiosos, seguido por Desafio em Tóquio (às 10h55), Velozes e furiosos 4 (às 12h55), Operação Rio (às 14h50, com cenas no Rio de Janeiro, Velozes e furiosos 6 (às 17h15) e Velozes e furiosos 7 (às 19h35).

CELSO MOREIRA

TRAJETÓRIA





Neste sábado (26), às 18h, as redes sociais do Memorial Vale vão transmitir o show Trajetória, que festeja os 40 anos de carreira do compositor, violonista e guitarrista Celso Moreira (foto). O repertório terá músicas do DVD Celso Moreira e de discos solo dele, Cenas brasileiras e Celso Moreira autoral.

O MENINO E O MUNDO

NA TV CULTURA





Indicado ao Oscar de Melhor animação em 2016, O menino e o mundo, dirigido por Alê Abreu, será exibido neste sábado (26), às 16h, na TV Cultura. Premiado no respeitado festival Annie Awards, em Los Angeles, o filme conta a história do menino Cuca, que mora com a família na roça. Quando o pai dele parte para a cidade grande em busca de trabalho, o garoto decide segui-lo. Cuca faz as malas, pega o trem e se depara com a pobreza e o desalento na metrópole.

DOCUMENTÁRIO

JAZZ SINFÔNICA BRASIL





Os 30 anos da Jazz Sinfônica Brasil serão festejados neste sábado (26), a partir das 22h15, na TV Cultura. Um documentário vai abordar o surgimento do grupo e seu principal mentor, o maestro Cyro Pereira. O especial vasculhou os arquivos da emissora, das primeiras reportagens com a orquestra, em 1990, passando por cenas do antigo programa Jazz Sinfônica convida, apresentado pelo maestro Nelson Ayres, e chegando ao atual Jazz Sinfônica Brasil. Há apresentações do grupo com Tom Jobim, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, Ivan Lins, Egberto Gismonti, Gal Costa, Sivuca, Dori Caymmi, Miúcha, Lenine, Carlinhos Brown, Fafá de Belém e Erasmo Carlos, entre outros.