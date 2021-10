Orquestra de Outro Preto reúne sucessos de Hollywood no Sesc Palladium

Sesc Palladium, em Belo Horizonte, 10 de outubro (foto: Divulgação/ Orquestra Ouro Preto) Cine Hollywood , da Série Domingos Clássicos, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. O evento será sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo e arranjos de Mateus Freire. No próximo domingo (10/10), a Orquestra de Ouro preto realizará o concerto, da Série Domingos Clássicos, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. O evento será sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo e arranjos de Mateus Freire.





A trilha sonora é um elemento que contribui de inúmeras maneiras para a narrativa de um filme. Segundo a professora de direção de som do curso de cinema e audiovisual, e coordenadora do Laboratório de Áudio da PUC Minas, Iara Melo Franco, os sons são cruciais para acrescentar sentido e significação em uma obra audiovisual.





Segundo ela, o perfil do personagem e local onde o filme se passa são fatores que contribuem para uma escolha da trilha sonora: "Timbres mais graves demonstram mais força e introspecção, por exemplo". Ela explica que o diretor normalmente trabalha com um sound designer, e um compositor, que ajuda a pensar quais os tipos de instrumentos seriam mais adequados na construção da trilha musical.





A música pode influenciar diretamente na existência de vínculos emocionais entre a obra e o telespectador. Iara Melo Franco diz que a música é, muitas vezes, de fácil compreensão: "a absorção do filme se torna mais fácil com a música. Se é uma canção popular, as pessoas associam a sonoridade e a composição ao personagem ou história do filme, por exemplo." O concerto que ocorrerá nesse domingo traz no repertório as trilhas dos filmes de “O Poderoso Chefão”, “Star Wars”, “O Senhor dos Anéis”, além de vários filmes da Disney. Os títulos reúnem canções que mexem com a memória afetiva do público.

Orquestra Cine Hollwood

Sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo e arranjos de Mateus Freire, o concerto é um programa especial para todas as idades. O evento terá público reduzido e seguirá todos os cuidados e protocolos sanitários de saúde e segurança dos músicos, da equipe e do público.





Local: Sesc Palladium, em Belo Horizonte.

Data: 10 de outubro, domingo, às 11h

Ingressos: à venda no site do Sympla.





Co Realização: SESC MG

Realização: Instituto Ouro Preto, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira