Mart'nália apresentou repertório muito além do samba

Mart'Nália contou ter se divertido com a fantasia de jacaré que usou no programa global comandado por Ivete Sangalo (foto: Eny Miranda/divulgação )

Na noite da última terça-feira, 5, o jacaré foi desmascarado no palco do “The masked singer Brasil”. Debaixo da fantasia, estava toda a desenvoltura e animação de Mart’nália, que fez sucesso com o público e os jurados com a escolha das músicas. Na noite da última terça-feira, 5, o jacaré foi desmascarado no palco do “The masked singer Brasil”. Debaixo da fantasia, estava toda a desenvoltura e animação de Mart’nália, que fez sucesso com o público e os jurados com a escolha das músicas.





"Eu quis cantar coisas que não fossem próximas do meu repertório como cantora para dificultar, porque a brincadeira era aparecer mascarada para o público. Então, fomos pensando em músicas para a gente se divertir no palco", disse a cantora. "A única que tinha mais a ver comigo foi quando cantei Michael Jackson. Eu também quis fazer uma homenagem ao Ney Matogrosso."





A sambista contou que foi um prazer carnavalesco usar a fantasia. "Os figurinistas são maravilhosos! Todas as fantasias são lindas e na minha eles capricharam, e eu devolvi esse presente incorporando o Jacaré. Foi uma experiência muito boa. Eu me senti quase na avenida, como mestre-sala."





Mart’nália disse que, por ser mais calada, não teve dificuldade em esconder sua identidade nos bastidores. Já no palco, se divertiu com o jogo de adivinhação. "Foi muito engraçado ver eles chutando nomes que não o meu. Eles me surpreenderam com nomes como Fafá de Belém, Fafy Siqueira... Tantos talentos maneiros, eu achei muito divertido", concluiu.





“The masked singer Brasil” é apresentado por Ivete Sangalo, com a ex-“BBB” Camilla de Lucas nos bastidores. O reality musical vai ao ar às terças-feiras na Globo, após a novela “Império”, e é reprisado no Multishow, às quartas-feiras. (Agência Estado)