Iepha-MG comemora 50 anos de história com atividades até setembro de 2022

As atividades envolvem vídeos, encontros, exposições, capacitações e publicações especiais (foto: Izabel Chumbinho/Acervo Iepha-MG)

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado de Minas Gerais (Iepha-MG), completa nesta quinta-feira (30/9) 50 anos de história. O Instituto celebra a data preparando uma programação ao longo de um ano de celebração, com diversas ações, que envolvem vídeos, encontros, exposições, capacitações, publicações especiais e outras atividades.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, comemora o aniversário de 50 anos do Iepha-MG e diz que é uma celebração para além da data, porque conta a História de Minas Gerais ao longo de suas manifestações culturais e artísticas.

“O cinquentenário do Iepha-MG é motivo de comemoração para todos nós e, também, momento de reflexão sobre as políticas públicas patrimoniais de preservação, restauração e promoção do Patrimônio Histórico e Cultural do nosso estado. Nossos bens materiais e imateriais são reflexo de nossas culturas, tradições e identidades. Minas Gerais é um estado diverso e, em cada canto desse território, há uma história diferente, que atravessa os anos e que nos une pela mineiridade. Manter essa memória viva é missão que o Iepha-MG tem cumprido com excelência”, destaca Leônidas.

Já o presidente do Instituto, Felipe Pires, conta que a história do Iepha-MG é de superação com resiliência e consolidação como referencia para os mineiros. “Para além da maturidade, cinco décadas de trabalho comprovam que o Iepha-MG realiza aquilo que se propõe com louvor desde a sua criação: proteger e promover o patrimônio cultural de Minas Gerais”, enfatiza.

Acesse a programação completa no link.

ICMS Patrimônio Cultural

O curso online com foco no ICMS Patrimônio Cultural também faz parte das atividades que integram a comemoração dos 50 anos do Iepha-MG.

Destinada à técnicos e gestores de municípios mineiros que participam ou desejam participar do programa, a formação tem o objetivo de ampliar ações do Instituto que foram desenvolvidas nos últimos anos. Elas são focadas no fomento à municipalização de projetos e promoção do patrimônio cultural de Minas Gerais.

É possível fazer as inscrições a partir de outubro nos sites do Iepha-MG e da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult). Elas estarão disponíveis até o fim de dezembro de 2021.

Uemg e pós-graduação

O Iepha-MG em parceria com a Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg), passam a oferecer o curso de pós-graduação lato sensu em Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural.

O estudo apresenta as experiencias adquiridas pelo Instituto para os alunos e tem o objetivo de capacitar profissionais que atuam ou planejam trabalhar com a gestão, proteção, salvaguarda ou promoção do patrimônio cultural.

Reunindo professores da Uemg e técnicos do Iepha-MG, o curso abrange teoria e prática, com referencias conceituais e metodológicas para solucionar problemas e desenvolver projetos relacionados às propostas dos estudantes.

O curso de Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural está previsto para iniciar em novembro de 2021. Acesso o site do Iepha-MG ou da Uemg para ter mais informações.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.