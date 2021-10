Show de Sandra de Sá no Palácio das Artes é adiado

Sandra de Sá está circulando com o show "Acústico" (foto: Divulgação)

Show "Acústico", que Sandra de Sá apresentaria nesta sexta-feira (1/10) no Grande Teatro do Palácio das Artes, é adiado; nova data ainda não foi definida. A produção do show alega "motivo de força maior". A assessoria do espetáculo informa que os ingressos que já foram comprados serão válidos para a nova data do show, que ainda não foi definida. Sandra de Sá está a bordo da turnê "Acústico", que revisita sua trajetória com um repertório que inclui músicas como "Dançando com a vida", "Sozinha", "Vale tudo", "Olhos coloridos", "Bye, bye tristeza" e "Soul de verão".