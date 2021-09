Inspirado no filósofo grego, ''Diógenes'' traz dramas de morador de rua

(foto: Igor Cerqueira/DIVULGAÇÃO)

Alexandre Toledo apresenta no YouTube do Memorial Vale a peça "Diógenes" nesta quinta-feira (30/09), às 19h30. O monólogo, com texto e atuação do ator e direção de Fernando Chagas, é sobre um morador de rua, livremente inspirado no filósofo grego Diógenes, que viveu na Grécia no quarto século antes de Cristo. Diógenes passou para a história como cínico e muitos de seus ditos ecoaram pelos séculos seguintes e foram recolhidos no texto apresentado por Toledo.





“Meu personagem é um morador de rua profundamente crítico com o mundo que o cerca”, diz o ator e dramaturgo. “Ele nasceu da necessidade de me posicionar frente ao que estava acontecendo no Brasil em 2013 e cujos reflexos continuam produzindo resultados bem nefastos até nossos dias.” Durante 50 minutos, o morador de rua, uma espécie de filósofo, poeta, sociólogo, revolucionário marginal, dispara suas pérolas para a plateia. Mas tudo o que fala esconde uma dor que, aos poucos, vai se revelando. Diógenes fala do mundo para falar de si e de suas dores.