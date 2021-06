'Solos', na Amazon Prime, reúne monólogos de sete estrelas das telas

Helen Mirren é a solitária Peg no episódio espacial de ''Solos'' (foto: AMAZON PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

O monólogo se tornou a maneira mais segura e econômica de expressão em tempos pandêmicos. Teatro, cinema ou um híbrido dos dois, há diferentes formatos produzidos no último ano. "Solos", série que estreia nesta sexta-feira (25/06), na Amazon Prime Video, também bebe nesta fonte. Mas aqui com elenco estelar e a intenção de imaginar o futuro.





Criada por David Weil (de “Hunters”, da mesma plataforma), a série traz sete monólogos representados por atores celebrados – Morgan Freeman, Helen Mirren e Anne Hathaway – e outros em franca ascensão, caso de Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Nicole Beharie e Dan Stevens.





À exceção do último episódio, com Freeman e Stevens, que faz a ligação entre os anteriores, todos os demais intérpretes estão sozinhos em cena.





Ainda que sejam narrativas curtas (em torno dos 25 minutos) e sem aparente ligação, há uma ordem a ser seguida. Mackie interpreta Tom, executivo durão que descobre ter poucos meses de vida. Para que a mulher e os filhos não sintam sua ausência, ele paga uma fortuna por um robô exatamente como ele – sim, há um quê de “Black mirror”. Na conversa com seu duplo, Tom fala dos arrependimentos e da relação com a família.





No episódio seguinte, de Peg, personagem de Mirren – que não está exatamente sozinha, já que contracena com uma inteligência artificial –, descobrimos o elo entre as duas histórias. Aos 71 anos, ela passou sua existência solitariamente. Pior, nunca foi notada, é o que diz à máquina. Foi para o espaço ao ouvir o chamado de um programa voltado para idosos. Nas reminiscências da solidão sideral, descobre que sim, ainda há o que fazer na Terra. Mas já é tarde, a máquina logo trata de avisar.





Os textos, a despeito do ambiente tecnológico de um futuro que não parece tão longe, foram feitos para emocionar. Isso dá certo em alguns casos, como no episódio de Mirren. “Solos” funciona para este momento, em que, fechados e muitas vezes solitários, repensamos a vida e questionamos nossas escolhas.





“SOLOS”

• Série em sete episódios. Estreia nesta sexta-feira (25/06), na Amazon Prime Video