Festival on-line de monólogos destaca a arte das mulheres

Fani Feldman protagoniza o monólogo ''Como todos os atos humanos'', atração de amanhã à noite (foto: Yukio Yamashita/divulgação)

A diversidade e o protagonismo da mulher ganham ênfase nos oito espetáculos solo da 1ª Mostra de Monólogos MoMo, promovida pela Alvenaria Espaço Cultural, em São Paulo, a partir desta terça-feira (16/3). A programação gratuita se estende até 23 de março. A diversidade e o protagonismo da mulher ganham ênfase nos oito espetáculos solo da, promovida pela Alvenaria Espaço Cultural, em São Paulo, a partir desta terça-feira (16/3). A programação gratuita se estende até 23 de março.





O projeto, que surgiu antes da COVID-19, foi totalmente adaptado ao formato on-line, com apoio da Lei Aldir Blanc. Bia Toledo, uma das idealizadoras da mostra, diz que o teatro tem convivido bem com o formato híbrido, opção adotada nestes dias de pandemia para enfrentar o fechamento de espaços culturais.







Luis Mármora, o único homem da MoMo, em '''O meu lado homem''' (foto: Marina Casagrande/divulgação)



''A gente precisa mostrar que elas (as mulheres) sabem o que estão fazendo, impedir que o machismo tradicional invada a nossa casa'' Bia Toledo, organizadora da Mostra MoMo





Redução da desigualdade





“Geralmente, os homens predominam as fichas técnicas (das peças). As pessoas parecem se sentir mais confortáveis quando eles trabalham no teatro, mas, na verdade, há mulheres muito competentes fazendo isso. A gente precisa mostrar que elas sabem o que estão fazendo, impedir que o machismo tradicional invada a nossa casa. Como empreendedoras, lutamos contra isso, pois acreditamos que a mulher precisa ter cada vez mais espaço.”





Todos os espetáculos contemplados no edital abordam o feminino. Dos oito monólogos, sete são protagonizados por atrizes – entre elas, Fani Feldman (“Como todos os atos humanos”), Cláudia Missura (“Paixões da alma”), Ester Laccava (“Ossada, a live”), Natalia Gonsales (“A última dança”) e Alexandra DaMatta (“Madame e a faca cega”). As tramas abordam da opressão do patriarcado a temáticas feministas.





O evento conta com atrações internacionais, como a peça francesa “Nina e a despedida”, inspirada no poema “Ausência”, de Carlos Drummond de Andrade. Essa ode à morte, ao fim e aos recomeços protagonizada e dirigida pela brasileira Janina Tupã evoca, com delicadeza, “aquilo que morre para dar lugar ao novo”.



Alexandra DaMatta em ''Madame e a faca cega'' (foto: João Valério/divulgação)



Figura masculina só tem destaque em um monólogo





A Mostra de Monólogos MoMo receberá a estreia de “Madame e a faca cega”, da Nossa Companhia, marcada para 23 de março, às 20h30. Dirigido por Tati Bueno, umas das idealizadoras da Alvenaria Espaço Cultural, o espetáculo traz a atuação com “sangue nos olhos” de Alexandra DaMatta como Vera. A personagem, que comanda um programa culinário, é assombrada pela figura da Madame.





Bia Toledo sugere a programação como proveitoso entretenimento remoto em meio às restrições para conter a pandemia. “A gente gostaria de alcançar o máximo de pessoas possível. Estou superanimada”, conclui.









1ª MOSTRA DE MONÓLOGOS MoMo

Até 23 de março. Transmissão pelo site www.alvenaria.art.br





PROGRAMAÇÃO

TERÇA (16/3)

» “Paixões da alma”. Às 20h30





QUARTA (17/3)

» “Como todos os atos humanos”.

Às 20h30





QUINTA (18/3)

» “Ossada, a live”. Às 20h30





SEXTA (19/3)

» “O meu lado homem”. Às 20h30





SÁBADO (20/3)

» “A última dança”. Às 20h30





DOMINGO (21/3)

» “Nina e as despedidas”. Às 20h30





SEGUNDA (22/3)

» “Café da graxa”. Às 18h





TERÇA (23/3)

» “Madame e a faca cega”. Às 20h30





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

A seleção deu atenção especial à perspectiva de gênero, privilegiando peças que abordam a temática da diversidade (na forma e no conteúdo) ou com mulheres protagonistas tanto em cena quanto na dramaturgia, direção ou área técnica. De acordo com Bia Toledo, é uma forma de reduzir a desigualdade nas artes.“O meu lado homem” é o único monólogo em que a figura masculina ganha destaque. Com Luís Mármora e baseado em “Cartas de um sedutor”, da premiada escritora Hilda Hilst, retrata Sápata Magáli, anti-heroína que atua como apresentadora de cabaré. Acompanhada pelo violonista Luiz Gayotto e pela saxofonista Simone Julian, Sápata relembra fatos de sua vida, canta e permite à plateia (confinada em casa) um passeio por seu coração.