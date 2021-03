Luiz Schwarcz participa do Sempre um Papo virtual

Livro de Luiz Schwarcz conta a história de uma família que abandonou tudo para fugir do terror nazista (foto: RENATO PARADA/DIVULGAÇÃO)

Luiz Schwarcz, escritor e editor da Companhia das Letras no Brasil, é ovirtual desta terça-feira (16/3), às 19h30, com acesso gratuito e transmissão no YouTube Facebook do projeto.No bate-papo com Afonso Borges, Schwarcz vai falar sobre seu, “O ar que me falta: história de uma curta infância e de uma longa depressão”. O autor carrega consigo a história de uma família que abandonou tudo para fugir do terror nazista.Ao recuperar com franqueza estas memórias, Schwarcz constrói um sensível e detalhado relato de como a depressão e os traumas, próprios e de terceiros, podem tirar o fôlego de qualquer um e permanecer latentes em existências por fora marcadas pela aparência do sucesso. Informações: www.sempreumpapo.com.br. Assista: