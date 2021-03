Seminário debate sobre o papel das artes e da cultura na saúde mental

Ailton Krenak é um dos convidados do seminário (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Começa nesta terça-feira (16/3) e segue até quinta (18/3) seminário sobre o, após um ano de COVID-19, promovido pelo Itaú Cultural. Louise Bourgeois, em seu tempo, afirmava que a arte garante a sanidade.A psiquiatra brasileira Nise da Silveira aplicava isso em seu trabalho terapêutico nos anos de 1940, que resultou na fundação do Museu de Imagens do Inconsciente, em 1952. Recentemente, uma pesquisa apontou quecomo música, filmes e séries foram as mais procuradas por brasileiras e brasileiros isolados em casa durante a pandemia.Participam do seminário o escritor, ambientalista e ativista indígena, que fala sobre arte como construção de futuros possíveis; o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, que aborda como a saúde pode ser favorecida pela arte e pela cultura; e roteirista e atriz Dione Carlos, que debate as possibilidades de respiro promovidas pela arte. A mediação é do psicanalista Christian Dunker.