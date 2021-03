Diretoras dominam a programação do Santos Film Fest, que começa hoje

Adélia Sampaio, diretora do pioneiro filme lésbico %u201CAmor maldito%u201D, ganha homenagem especial (foto: SPCINE/REPRODUÇÃO)

"Sou superentusiasta de cultura, aficionada em cinema. Fazer cultura, fazer cinema na atual condição é necessário não só para quem faz, mas para quem recebe. O que está salvando a nossa saúde mental é ter um filme ou uma série para assistir", afirma Paula Azenha, diretora do Santos Film Fest, em parceria com o marido, André Azenha.





Realizado desde 2016, o festival reúne filmes e atividades formativas como palestras, bate-papos e masterclasses com o intuito de promover a inclusão no cinema. Devido à pandemia, o evento faz sua segunda edição on-line de hoje (16/3) a 23 de março, com agenda voltada para trabalhos dirigidos ou produzidos por mulheres.









Aos 13 anos, a mineira teve o primeiro contato com o cinema, ao assistir a “Ivan, o terrível”, que despertou sua paixão pela sétima arte. Adélia Sampaio conta que lutou muito para conquistar espaço no mercado dominado por homens brancos.



Paula e André Azenha mostram e-books distribuídos pelo Santos Film Fest (foto: Acervo pessoal)



Relatos de abuso “Foi difícil, sempre fui abusada. Foram várias humilhações. O fato de ser mulher, preta e filha de empregada doméstica causava estranheza. Cresci ouvindo a minha mãe dizer: ‘Filha, para cima do medo, coragem!’”, relembra. “Essa filosofia me fez encarar os mais diversos desafios. Naquela época, mulher num set de filmagem era sempre a namoradinha do diretor. Brigando sempre, consegui ser diretora de produção de set e me impus.”





Adélia Sampaio é só elogios ao Santos Fest: “Estou encantada com o festival, muito feliz e orgulhosa pela homenagem. Nós, mulheres brancas, negras, índias e amarelas, precisamos estar a navegar na cultura”, afirma.





Até 23 de março, serão exibidos 73 curtas e longas brasileiros e estrangeiros selecionados por três júris, por meio de edital. Um deles analisou filmes nacionais, o outro se dedicou a produções de outros países e o terceiro ficou a cargo de filmes regionais da Baixada Santista.





Nas edições passadas, o festival destacou artistas negros e LGBTQIA+. Paula Azenha lembra que o cinema americano, por meio de suas premiações, passou a valorizar os negros e agora se volta com mais ênfase para a criação feminina.





“Ainda que exista um esforço da gente, é algo que ainda está longe do ideal. Ainda assim, vale a iniciativa e por isso a gente faz este festival”, afirma Paula, lembrando que duas mulheres disputarão o Oscar 2021 na categoria direção: Chloé Zhao (por “Nomadland”) e Emerald Fennell (por “Bela vingança”).





A programação completa do festival pode ser conferida no site santosfilmfest.com , que também disponibilizará e-books relacionados ao cinema brasileiro. Ali podem ser feitas as inscrições para assistir aos filmes e participar das atividades formativas.





Serão duas sessões de longas brasileiros e estrangeiros por dia. Os demais filmes poderão ser assistidos do primeiro minuto de quarta-feira (17/3) às 15h de 23 de março, terça que vem.





SANTOS FILM FEST

Até 23 de março. Nesta terça (16/3), às 19h30, bate-papo com a cineasta mineira Adélia Sampaio. Programação completa: https://santosfilmfest.com/





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria