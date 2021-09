Formada exclusivamente por mulheres, banda Dolores 602 lança 'Ouça''

Camila Menezes, que toca baixo, synths, ukulele e empresta a voz à faixa, vem investindo também em produção musical, desde o início da pandemia (foto: Fernanda Polse/Divulgação)







Formada por Débora Ventura (voz, violão, guitarra), Camila Menezes (baixo, synths, ukulele, voz), Isabella Figueira (bateria, gaita, escaleta) e Táskia Ferraz (guitarra, vocais), a banda Dolores 602 lança a música “Ouça” e o clipe da faixa inédita, nesta sexta-feira (1º/10), nas plataformas digitais.

O single-clipe, que foi gravado de forma 100% remota, abre os caminhos para um novo álbum do grupo, que já tem um EP, um disco de estúdio e outro ao vivo, gravado no Grande Teatro do Palácio das Artes, em BH.

A música foi produzida pela vocalista Camila Menezes, que já tinha um desejo antigo de trabalhar com produção musical e vem se especializando na área, desde o início da pandemia. “O nome dessa música já diz muito. Ela é um chamado para fazermos uma coisa que penso ser muito necessária hoje, que é ouvir e sentir mais nas relações e no nosso dia a dia, a gente se ouvir primeiramente”, diz. “Muitas vezes vamos vivendo, produzindo, fazendo as coisas, mas deixando muito de lado as coisas que desejamos e com o quê sonhamos.”

Sobre a letra da canção, a cantora e compositora comenta que “quando a música fala ‘o portal só se abre por dentro’, é isso que queremos dizer: está na nossa mão a gente se ouvir. Mas isso também abre para a possibilidade e a importância de também ouvirmos quem a gente convive, enfim, estar aberto para sentir o entorno, não só no sentido interpessoal, mas também no social”. Ela observa que “não estamos sozinhos neste mundo e precisamos sentir as outras pessoas. São demandas diferentes das nossas”.

A compositora e instrumentista define “Ouça” como “uma faixa meditativa, que pode despertar um choro suave, daqueles em que a gente se emociona quando, no meio da correria, nos permitimos uma pausa e contemplamos o barulho do nosso silêncio interior”.





CAMINHOS Camila acredita que o frio é o momento duro pelo qual as pessoas estão passando no Brasil e o cobertor é a arte. “Essa chamada para o trabalho que foi desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc é o início de novos caminhos sonoros na trajetória da Dolores 602. É um flerte com sintetizadores e bateria eletrônica, desejo que já existia na banda e vem anunciando um novo trabalho. É uma flecha que foi lançada num novo caminho de produção musical que ainda estamos desvendando nesse cenário distópico. Não temos certeza de nada, só mesmo da vontade de continuar fazendo música, apesar de tudo."

Com concepção da própria banda e direção e edição de Matheus Fleming, o clipe da canção foi realizado com a participação da base de seguidores da banda nas redes sociais e de amigos e familiares de suas integrantes.

Os convidados fizeram um autorretrato em vídeo, escutando a música pela primeira vez. "Cada pessoa ouve e percebe de uma forma diferente. Quisemos trazer essa diversidade para o clipe. Além disso, propusemos a experiência de nos conectarmos com nosso público e amigos, enquanto ainda vivemos o isolamento social. Um dos momentos mais legais para nós, como banda, é quando tocamos uma música inédita pela primeira vez num show e podemos ver as reações das pessoas e compartilhar a novidade com elas. Então, dentro do contexto de pandemia, pensamos que essa seria uma forma de captar a reação das pessoas, ouvindo a música pela primeira vez.”

A viagem não é muito longe

Ouça

O portal só se abre por dentro

Ouça

O desejo no sonho se lança

Ouça a canção do despertar

A canção quer me ninar

A canção que eu fiz pra ouvir a canção

Ouça

Se quiseres voar para longe

Faça o sinal que te mostre o centro

Dança! Qualquer coisa te torne alimento

Ouça a canção do despertar

A canção que verte o mar

A canção que eu fiz pra ouvir a canção

(foto: Reprodução)

Dolores 602

Disponível nas plataformas

digitais a partir desta sexta-feira (1º/10)