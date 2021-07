Clipe da música "Eu e tu", de Mariana Cavanellas, tem produção do duo de música eletrônica Tropkillaz (foto: Lara Dias/Divulgação)



Primeiro single do álbum de estreia solo da cantora e compositora mineira Mariana Cavanellas, "Eu e tu" chegou às plataformas digitais na última quinta-feira (22/07), acompanhado de videoclipe gravado em Lapinha da Serra, distrito de Santana do Riacho.

Produzida pelo duo paulistano de música eletrônica Tropkillaz, formado pelos DJs Laudz e Zegon, a gravação acentua a proximidade da artista com o universo pop. A letra, segundo ela, nasceu a partir da redescoberta da libido depois da gravidez e de ter se tornado mãe. "Veio de um momento de paixão forte, que dá vontade de atravessar o mundo com a pessoa", declarou ela, em nota à imprensa.

No clipe, dirigido e roteirizado por Danilo Teles, Cavanellas dá vida a uma mulher que aproveita a saída do companheiro para se divertir com outro rapaz. O final do vídeo, com direito a plot twist, mostra que os três ficam juntos.

"Venho pensando em outras formas de amor pra vida – pensando e vivendo. Acho que existem formas que são mais amplas e prazerosas (do que a convencional). Eu espero que, ao ouvir essa música, as pessoas não enquadrem as várias possibilidades de afeto e desejo em uma definição", afirmou.

"Eu e tu" é a primeira música inédita de Mariana Cavanellas desde o lançamento do projeto "Tudo vibra", em 2020, dividido nos EPs "Dia" e "Noite". Antes disso, ela também lançou os singles "Mira" (parceria com o rapper Matéria Prima), "Macha" e "Não vou parar".

Ainda sem data de estreia, o trabalho que a artista mineira prepara é o primeiro álbum cheio dela desde sua saída das bandas Rosa Neon e Lamparina e a Primavera.