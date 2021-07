(foto: COMEDY CENTRAL/DIVULGAÇÃO)

“A culpa é da Carlota”, mesa redonda de humor composta 100% por comediantes mulheres e sucesso de audiência do Comedy Central, estreia a sua terceira temporada nesta segunda-feira (26/07), às 22h. O quintemo feminino conta com Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli e Dadá Coelho, sob o comando de Cris Wersom. A ex-paquita Andréa Sorvertão é a primeira convidada desta temporada e não esconde nada de sua vida no “Show da Xuxa”, além de revelar como começou o seu relacionamento com seu marido. Ela também participa de dois games: o "Desafio do batom" e o "Tombei".





***





"Não fala de sexo" é o primeiro quadro desta nova safra e as comediantes precisam responder perguntas picantes sem dizer nada sexual. No "Jornal – Não ri não", elas são desafiadas a não rirem com notícias hilárias. Quem der risada, acaba com o rosto cheio de pregadores. Já em "3 perguntas", as meninas fazem questionamentos para pessoas famosas. E no quadro "Carro do ovo", elas podem vender o que quiserem, como se estivessem em um carro do ovo. Para fechar, em "Carteiras" todas leem cartas trazidas pelo pombo correio – dessa vez, as cartas são para porteiros. Antes da estreia hoje, a partir das 21h30, vai rolar um esquenta no Instagram (@comedycentralbr). As humoristas participam de live especial contando bastidores do programa. Nesta temporada, serão 12 episódios, que estarão disponíveis também no Paramount+ no dia seguinte a sua exibição no Comedy Central.

(foto: Reprodução Zoom)

“CHÁ DAS PRIMAS”

TODA DESEO





O coletivo cênico Toda Deseo apresenta nesta segunda-feira (26/07), em formato on-line, mais uma edição do “Chá das primas”, que desta vez recebe a participação de Avelin Buniacá Kambiwá, indígena da etnia Kambiwá, socióloga, professora, especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça. O espetáculo-bate-papo acontece ao vivo, às 20h, pelo Zoom, e o link estará disponível na bio do Instagram da Toda Deseo. O “Chá das Primas” foi realizado pela primeira vez em 2015, com intuito de criar um espaço de encontros e diálogos entre a classe artística de BHe o público para discutir práticas artísticas e suas consequências na sociedade. O encontro rendeu outro importante trabalho do coletivo: o“Campeonato interdrag de gaymada”. A programação virtual da Gruta começou em abril e vai até agosto deste ano, visando resistir aos desafios impostos pela pandemia da COVID-19.

(foto: History/DIVULGAÇÃO)

“TRATO FEITO”

EPISÓDIOS INÉDITOS





Em mais de uma década, os fãs tratam as três gerações do clã Harrison como se fossem sua família. De raridades, objetos de arte e armas antigas a imitações baratas, não há como prever o próximo artigo que vai aparecer na famosa loja de penhores de Las Vegas. “Trato feito”, “o maior sucesso do History”, como o próprio canal divulga, retorna nesta segunda (26/07), às 22h, com episódios inéditos. A série é ambientada na Pawn Shop Gold & Silver, que funciona 24 horas por dia, sob o comando dos homens da família Harrison: Rick e seu filho Corey. Há também um agregado, Chumlee, amigo de infância de Corey. No episódio que marca a volta dos inéditos, intitulado “Carta de Monet”, Chum se acha o "escolhido" quando figurinhas raras de Buffy, a Caça-Vampiros chegam à loja. Rick se impressiona com uma carta escrita por um pintor famoso, e Chum fica encantado por uma antiga máquina de doces. Além disso, a loja recebe uma sirene de bombeiros de 1949.

(foto: Canal Like/DIVULGAÇÃO)

DESTAQUE “NOS CIMENAS”

"MÚSICA PARA QUANDO AS LUZES SE APAGAM"





O longa "Música para quando as luzes se apagam" é o destaque do "Nos cinemas" desta segunda-feira (26/07), às 20h, no Canal Like. A produção, que fala sobre o cotidiano de uma jovem trans no interior do Rio Grande do Sul, é inspirada no livro do escritor e ator Ismael Caneppele, que assina também a direção e o roteiro. A obra literária nasceu de um diário rasgado que uma desconhecida entregou para o artista. Ele retrabalhou o material, acrescentou trechos, ligou os pontos e escreveu um romance gay adolescente. No papel e na telona, Caneppele compartilha as vivências suas e de diversos gaúchos. A produção conta a história da garota Emelyn, que está na fase de transição para uma identidade masculina, de nome Bernardo. A câmera acompanha a jornada através da família da menina e, principalmente, de uma autora interpretada por Júlia Lemmertz. Ela chega à cidade disposta a transformar a história da jovem num filme de ficção.

“ARMAS EM JOGO”

FILME





O filme “Armas em jogo” será exibido nesta segunda-feira (26/07), às 22h30, no TNT. O longa conta a história de Miles, um jovem educado que descobre estar inscrito em um site da dark web que pega estranhos para lutarem até a morte. E tudo é transmitido ao vivo para uma plateia global sedenta de sangue. Daniel Radcliffe, Ned Dennehy, Rhys Darby, Samara Weaving e Mark Rowley estão no elenco.

(foto: NICKELODEON/divulgação)

MÚSICA PARA ANIMAR

“THE LOUD HOUSE” E OUTROS





A partir desta segunda-feira (26/07) e até sexta (30/07), sempre às 17h, a Nickelodeon vai exibir o especial “Nick feste”. A música vai invadir a programação do canal. A sessão começa como um episódio de “Bob Esponja” e, em seguida, vai ao ar “The loud house”. “Os Casagrandes” e novos episódios de “Bob Esponja” e “The loud house” vão ao ar ao longo desta semana.

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

"RAIA 4"

ESTREIA NA TV





Vencedor dos prêmios de melhor longa gaúcho, da crítica e de fotografia no Festival de Gramado 2020, "Raia 4" estreia nesta segunda-feira (26/07), às 20h20, no Canal Brasil. manda é uma nadadora pré-adolescente. Reservada, encontra embaixo d’água um refúgio para os seus segredos. O filme traz a trajetória da menina, os conflitos com os pais, as pressões do esporte e da fase da vida, em meio à preparação para o Campeonato Sul-brasileiro. A trama se passa em Porto Alegre.

(foto: INTERNET/REPROCUÇÃO)

ADEUS DE JACKIE MASON

COMEDIANTE MORRE AOS 93 ANOS





O ator e comediante Jackie Mason morreu, aos 93 anos, no sábado (24/07), após duas semanas internado em um hospital em Manhattan, Nova York. O anúncio de sua morte foi divulgado ontem. Famoso por seu humor afiado, Mason estrelou diversos espetáculos de stand-up nos palcos da Broadway. A indignação com toques cômicos dominava suas apresentações com textos sobre o judaísmo e as relações entre homens e mulheres. “Oitenta por cento dos homens casados traem na América. O resto trai na Europa”, ele brincou certa vez. A sua estreia na Broadway ocorreu em 1986. Dois anos depois, foi celebrado pelo prêmio Tony, o “Oscar do teatro”. Foram diversos shows até o último, em 2008. Na TV, realizou participações especiais dublando o Rabino Hyman Krustofski, pai do palhaço Krusty, no seriado “Os Simpsons”. Em ao menos duas ocasiões comentários de Mason foram considerados racistas, uma em 1989, e outra em 2009, ao se referir a Barack Obama, na época presidente dos Estados Unidos