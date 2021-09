Fernanda Takai concorre ao Grammy Latino de melhor álbum de pop

Nana Caymmi (foto: Lívio Campos/Divulgação)

A academia responsável pelo Grammy Latino anunciou nessa terça-feira (28/09) os indicados para a 22ª edição do maior evento do mercado da música industrial da região, que será realizado em 18 de novembro próximo. Caetano Veloso e Nana Caymmi receberam indicações. Na categoria melhor canção em língua portuguesa, os indicados são Chico Chico e João Mantuano; Melim; Nando Reis; Maneva com Natiruts e Anavitória com Lenine.