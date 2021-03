Confira as polêmicas que envolvem o Grammy

O Grammy deste domingo (14/03) provocou controvérsias muito antes de começar. Confira nesta edição do Uai, Indica Essa algumas das principais polêmicas que envolvem o grande prêmio da música nos Estados Unidos, como funciona a votação para escolher os vencedores e a história desse evento.









Apesar da música “Blinding Lights”, do álbum “After Hours”, ser a primeira música a passar um ano inteiro (52 semanas) dentro do Top 10 do ranking da Billboard, quebrando vários outros recordes, o cantor foi ignorado pelo Grammy.









The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... %u2014 The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020 O cantor canadense postou no Twitter uma mensagem cobrando uma posição da organização do prêmio. “O Grammy segue corrupto. Vocês devem a mim, aos meus fãs e à indústria transparência”, criticou.





Crítica à indústria da música

Em 2020 houve outro caso de descontentamento com a premiação. O cantor Kanye West publicou no Twitter um vídeo que mostra o troféu em formato de gramofone, prêmio entregue aos vencedores, dentro de uma privada, enquanto urina nele.









Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F %u2014 ye (@kanyewest) September 16, 2020 De acordo com o cantor, o vídeo foi um protesto contra a indústria da música dos EUA que, segundo ele, escraviza artistas. West é um dos maiores vencedores do Grammy: indicado 57 vezes e vencedor de 21 estatuetas. Mas não foi em nenhuma vez em categorias fora do Rap/R&B. “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, álbum do cantor lançado em 2010 e considerado um dos melhores da década, também foi esnobado pela premiação.





Compra de votos e estupro

Também em 2020, Deborah Dugan falou sobre a The Recording Academy, organização responsável pelo Grammy . Dugan foi afastada do cargo de presidente da instituição pouco mais de 5 meses após ter assumido, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo. A empresa disse que a decisão era por conta de má conduta da funcionária.





Deborah, no entanto, disse que a demissão ocorreu apenas três semanas após ter enviado um e-mail para o RH da empresa, no qual anexou um processo de 46 páginas em que aponta diversas irregularidades e crimes da “liderança historicamente dominada por homens” da Academia. No processo, Deborah acusou o conselheiro-geral da Recording Academy, Joel Katz, de assédio sexual. Em comunicado enviado à revista “Rolling Stone”, os advogados de Katz negaram as acusações.





Outra parte do processo diz respeito a uma acusação de estupro contra o ex-presidente Neil Portnow. Deborah conta que, antes de assumir o cargo, foi chamada para uma reunião confidencial com uma “artista estrangeira” e descobriu que essa mulher teria sido estuprada pelo executivo depois de um show no Carnegie Hall. Deborah também denunciou compra de votos na Academia. De acordo com ela, existem “comitês secretos” que decidiam quais seriam os indicados de cada categoria. Segundo a ex-funcionária, o “clube dos meninos”, responsável pelas votações, promovia atitudes sexistas e repudiava artistas do rap e R&B.





Data alterada pela pandemia

O Grammy 2021 estava marcado para ocorrer em 31 de janeiro, mas devido ao agravamento da pandemia de coronavírus em Los Angeles, os organizadores decidiram adiar o evento. Pela primeira vez o prêmio acontece sem plateia, mas isso não impedirá que grandes nomes da música se apresentem.





O cantor britânico Harry Styles vai abrir a festa, ele também concorre em três categorias: performance solo pop, com “Watermelon sugar”; melhor disco de pop vocal, com “Fine line” e melhor clipe, com “Adore you”. Outros 21 cantores também tiveram suas apresentações confirmadas, algumas serão ao vivo e outras, gravadas, incluindo BTS, Taylor Swift, Dua Lipa, Bad Bundy.





Confira a lista de indicados ao Grammy 2021

Gravação do ano:

“Black Parade” - Beyoncé

“Colors” - Black Pumas

“Rockstar” - DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Say So” - Doja Cat

“Everything I Wanted” - Billie Eilish

“Don’t Start Now” - Dua Lipa

“Circles” - Post Malone

“Savage” - Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé





Álbum do ano:

“Chilombo” - Jhené Aiko

“Black Pumas (Deluxe Edition)” - Black Pumas

“Everyday Life” - Coldplay

“Djesse Vol.3” - Jacob Collier

“Women in Music Pt. III” - HAIM

“Future Nostalgia” - Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” - Post Malone

“Folklore” - Taylor Swift





Música do ano:

“Black Parade” - interpretada por Beyoncé, (Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice)

“The Box” - interpretada por Roddy Ricch, (Samuel Gloade & Rodrick Moore)

“Cardigan” - interpretada por Taylor Swift, (Aaron Dessner & Taylor Swift)

“Circles” - interpretada por Post Malone, (Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh)

“Don’t Start Now” - interpretada por Dua Lipa, (Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren)

“Everything I Wanted” - interpretada por Billie Eilish, (Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell)

“I Can’t Breathe” - interpretada por H.E.R., (Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas)

“If the World Was Ending” - interpretada por JP Saxe feat. Julia Michaels, (Julia Michaels & JP Saxe)





Artista revelação:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion





Melhor clipe:

“Brown Skin Girl” - Beyoncé

“Life Is Good” - Future feat. Drake

“Lockdown” - Anderson .Paak

“Adore You” - Harry Styles

“Goliath” - Woodkid





Performance de pop em duo/grupo:

“Un Dia (One Day)” - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

“Intentions” - Justin Bieber feat. Quavo

“Dynamite” - BTS

“Rain on Me” - Lady Gaga e Ariana Grande

“Exile” - Taylor Swift feat. Bon Iver





Performance solo pop:

“Yummy” - Justin Bieber

“Say So” - Doja Cat

“Everything I Wanted” - Billie Eilish

“Don’t Start Now” - Dua Lipa

“Watermelon Sugar” - Harry Styles

“Cardigan” - Taylor Swift





Álbum de pop vocal:

“Changes” - Justin Bieber

“Chromatica” - Lady Gaga

“Future Nostalgia” - Dua Lipa

“Fine Line” - Harry Styles

“Folklore” - Taylor Swift

Álbum de rap:

“Black Habits” - D Smoke

“Alfredo” - Freddie Gibbs & The Alchemist

“A Written Testimony” - Jay Electronica

“King’s Disease” - Nas

“The Allegory Royce” - Da 5’9″





Performance de rap melódico:

“Rockstar” - DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Laugh Now, Cry Later” - Drake Featuring Lil Durk

“Lockdown” - Anderson .Paak

“The Box” - Roddy Ricch

“Highest in the Room” - Travis Scott





Álbum de R&B:

“Happy 2 Be Here” - Ant Clemons

“Take Time” - Giveon

“To Feel Love/D” - Luke James

“Bigger Love” - John Legend

“All Rise” - Gregory Porter





Música R&B:

“Better Than I Imagine” - interpretada por Robert Glasper feat. H.E.R. & Meshell Ndegeocello, (Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson)

“Black Parade” - interpretada por Beyoncé, (Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice)

“Collide” - interpretada por Tiana Major9 & Earthgang, (Sam Barsh, Stacey Barthe, Sonyae Elise, Olu Fann, Akil King, Josh Lopez, Kaveh Rastegar & Benedetto Rotondi)

“Do It” - interpretada por Chloe X Halle, (Chloe Bailey, Halle Bailey, Anton Kuhl, Victoria Monét, Scott Storch & Vincent Van Den Ende)

“Slow Down” - interpretada por Skip Marley & H.E.R., (Nasri Atweh, Badriia Bourelly, Skip Marley, Ryan Williamson & Gabriella Wilson)





Trilha sonora original para mídia audiovisual:

Ad Astra - Max Richter

Becoming - Kamasi Washington

Coringa - Hildur Guðnadóttir

1917 - Thomas Newman

Star Wars: A Ascensão Skywalker - John Williams





Música para mídia audiovisual:

"Beautiful Ghosts" (Cats) - Andrew Lloyd Webber & Taylor Swift

"Carried Me With You" (Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica) - Brandi Carlile, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth

“Into the Unknown" (Frozen 2) - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez

“No Time to Die" (007 Sem Tempo Para Morrer) - Billie Eilish O’Connell & Finneas Baird O’Connell

“Stand Up" (Harriet) - Joshuah Brian Campbell & Cynthia Erivo

(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)