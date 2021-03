Grammy 2021 terá 22 shows e cinco palcos, em edição virtual

63ª EDIÇÃO DO GRAMMY

Prêmio esnoba The Weeknd

Maior sucesso da temporada, The Weeknd ficou sem indicações (foto: France Presse)



Apesar das adaptações que a pandemia impôs, a premiação continua a mesmo e a prova disso é a polêmica da vez do Grammy 2021 . Quando a Academia de Artes e Ciências da Gravação, que realiza o Grammy, divulgou a lista de indicados, o que chamou a atenção dos fãs de música foi a ausência do canadense The Weeknd. Em março de 2020, ele lançou o quarto disco da carreira, ''After hours'', que ganhou aclamação da crítica e público.





Ao longo do último ano, o cantor divulgou o trabalho por meio de clipes e performances em prêmios. Neles, ele incorpora um personagem perdido e autodestrutivo, o que reflete a própria temática do álbum, que explora temas como saúde mental e dependência química. O registro acena para o pop oitentista e seu maior hit é ''Blinding lights''.





Na última segunda (8/3), a música completou um ano no top 10 da Billboard Hot 100, parada musical que lista as canções mais tocadas nos Estados Unidos. Em fevereiro passado, ela foi apontada como o maior hit deste século, de acordo com o Chart Data, que compila dados das paradas ao redor do mundo.





De acordo com a Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA), The Weeknd também está entre os 10 artistas com os singles mais ouvidos de todos os tempos. Ele é destaque no Spotify, com mais de 75 milhões de ouvintes mensais.





''After hours'' também rendeu outros frutos como os singles, ''In your eyes'', ''Until I bleed out'', ''Too late'' e ''Save your tears'', além de remixes em parceria com Rosalía e Doja Cat.





Essas conquistas foram coroadas pela apresentação de The Weeknd no intervalo do Super Bowl, o evento mais assistido do ano nos Estados Unidos, que também é transmitido mundialmente. O show cinematográfico cheio de sucessos foi bastante comentado e elogiado nas redes sociais.





Mas isso tudo não foi o suficiente para o Grammy reconhecer o trabalho, e o cantor usou suas redes sociais para reclamar por ter ficado de fora das indicações. ''Os Grammys continuam corruptos. Vocês devem transparência a mim, aos meus fãs e à indústria'', escreveu o canadense em seu perfil no Twitter, na época em que a lista de indicados foi divulgada.





Na mesma rede social, o cantor afirmou que preparava uma performance para a cerimônia de premiação. ''Planejando uma apresentação de forma colaborativa por semanas para não ser convidado? Na minha opinião, zero nomeação é igual a 'você não foi convidado!''', desabafou o músico.





A partir daí, o site “TMZ” publicou que a ausência de The Weeknd seria uma retaliação por ele ter aceitado se apresentar no Super Bowl, algo que foi anunciado algumas semanas antes da lista dos indicados ao Grammy ser divulgada.





Em comunicado à revista “Hollywood Reporter”, o presidente interino da Academia da Gravação, Harvey Mason Jr., afirmou que esse não foi o motivo.





''Para ser claro, a votação em todas as categorias terminou muito antes que a apresentação no Super Bowl fosse anunciada, então não há como isso afetar o processo de indicação'', disse Mason Jr.

DECEPÇÃO

''Houve um número recorde de inscrições neste ano incomum e competitivo. Nós entendemos que The Weeknd esteja decepcionado por não ser indicado. Fiquei surpreso e tenho empatia com o que ele está sentindo. Sua música este ano foi excelente e suas contribuições à comunidade da música e ao mundo foram dignas da admiração de todos.''





A polêmica joga luz sobre a questão racial no Grammy. Em edições passadas, artistas como Beyoncé, Kendrick Lamar e Frank Ocean, favoritos em suas categorias, perderam para artistas brancos.





Apesar de já ter sido indicado e inclusive vencido prêmios Grammy anteriormente, The Weeknd sempre criticou a premiação quando o assunto eram problemas raciais, como quando seu álbum ''Starboy'' (2016) ficou restrito às categorias R&B.





''O R&B e a música negra são de uma variedade muito grande. Se nos colocam para concorrer em uma só categoria, continua sendo injusto'', disse, na época.





Às vésperas da premiação, as acusações de corrupção voltaram à tona. Na última terça-feira (8/3), o cantor britânico Zayn Malik, que assim como Harry Styles é um ex-integrante da boyband One Direction, fez uma publicação no Twitter sobre o assunto.





''Foda-se o Grammy e todos os associados. A menos que você aperte a mão e envie presentes, eles não te consideram para a premiação. No ano que vem, enviarei uma cesta de doces para vocês'', escreveu ele.





''Meu tuíte não era pessoal ou sobre elegibilidade, mas sobre a necessidade de inclusão e a falta de transparência no processo de indicação, o espaço que cria e permite o favoritismo, racismo e políticas de relacionamento para influenciar o processo de votação'', explicou.





Vale lembrar que o cantor não foi indicado ao Grammy 2021 porque seu álbum, ''Nobody is listening'', foi lançado em janeiro passado, ou seja, fora do prazo de elegibilidade. Em 2018, Zayn lançou o disco ''Falls'', que também não foi indicado.