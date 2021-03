Saudades do A-Ha? Orquestra Ouro Preto faz concerto com músicas da banda

Orquestra Ouro Preto fará homenagem ao grupo norueguês (foto: OOP/divulgação)

Quem disse que os sintetizadores que marcaram a produção musical dos anos 1980 não têm a ver com violinos, violas ou violoncelos? Ainova e faz uma mistura inédita entre música clássica e os riffs oitentistas em sua abertura da temporada 2021 neste sábado (13/3), às 20h30, diretamente do palco do Grande Teatro do Sesc Palladium, com transmissão gratuita pelo canal da orquestra no YouTube O primeiro concerto será com músicas do, uma das bandas mais famosas da época. Com o lançamento do single de estreia "Take on me" em 1985, a banda norueguesa foi um sucesso nas rádios de todo o mundo.