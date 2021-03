Prêmio de Música das Minas Gerais abre inscrições

Festival é aberto a músicos e grupos musicais com residência em Minas Gerais (foto: tamara alves/divulgação)

Compositores e intérpretes mineiros já podem se inscrever para a 7ª edição do. O festival é aberto a músicos e grupos musicais com residência em Minas Gerais.As inscrições, gratuitas, estão abertas a partir deste sábado (13/3) e seguem até 11 de abril de 2021, através do site www.premiodemusicaminas.com.br , onde constam todas as informações também. As composições podem ser de qualquer tema e gênero musical, cantadas, compostas na língua portuguesa e deverão ser inéditas (sem gravação comercial) e originais (não proveniente de plágio parcial ou total, de citação poética ou adaptação de outros autores).Conforme o edital, ainda será considerada inédita a música que tenha concorrido em outros festivais ou que tenha sido gravada em CD independente, com tiragem de até mil cópias. A edição 2021 será toda on-line, feita através de lives transmitidas no YouTube do projeto.