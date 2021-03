TV exibe especial sobre COVID-19 com quatro documentários

Documentários retratam a pandemia da COVID-19 (foto: Smithsonian Channel/DIVULGAÇÃO) maratona especial sobre COVID-19 para marcar um ano desde o registro dos primeiros casos da doença no Brasil e no mundo. Entre os quatro programas selecionados, destaque para o inédito “Caça ao vírus, origem da COVID”, com exibição às 22h. A seguir, cada programa: Neste domingo (14/3), das 19h às 23h, o Smithsonian Channel preparoupara marcar um ano desde o registro dos primeiros casos da doença no Brasil e no mundo. Entre os quatro programas selecionados, destaque para o inédito “Caça ao vírus, origem da COVID”, com exibição às 22h. A seguir, cada programa:





“AEROPORTO ALASCA: CORONAVÍRUS” (19h)

Mostra o esquema de segurança montado no aeroporto internacional Ted Stevens, em Anchorage, no Alasca, para receber o primeiro voo com norte-americanos resgatados, em janeiro de 2020, da cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto de coronavírus. Os mais de 200 passageiros passaram por exames médicos antes de chegarem ao destino final, Califórnia.





“COVID: LOCKDOWN EM XANGAI” (20h)

O documentário acompanha a rotina de um grupo de pessoas que vive em um edifício de Xangai e tem de se adaptar repentinamente ao confinamento imposto pelas autoridades chinesas por conta do coronavírus.

“COVID: CORRIDA CONTRA O VÍRUS” (21h)

Narra a corrida frenética de cientistas de todo mundo para desenvolver vacinas contra a COVID-19. O especial faz uma retrospectiva dramática da pandemia ao mesmo tempo em que toca em questões relevantes, como medidas preventivas adotadas para conter o contágio, modelos matemáticos criados especialmente para analisar as curvas de contaminação e o impacto do negacionismo em relação à doença e à vacinação.





“CAÇA AO VÍRUS, ORIGEM DA COVID” (22h)

Uma equipe internacional de cientistas e especialistas em morcegos une esforços para entender a relação entre esses mamíferos e o surto atual de coronavírus. O objetivo é investigar as origens do vírus para prevenir ou minimizar o risco de pandemias futuras. Os pesquisadores vão a campo no Camboja e em Cingapura. A conclusão a que chegam é que esses animais (hospedeiros naturais de diversos agentes infecciosos) podem ser a chave para poupar a humanidade de tragédias futuras relacionadas a pandemias.