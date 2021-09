Escola de Cultura e Artes de Uberaba anuncia 4 novos cursos gratuitos

A atual sede da Ecau está localizada na Rua Martim Francisco, 99, bairro Estados Unidos (foto: Reprodução/Google Street View) Na mesma semana em que retomou as aulas presenciais, a Escola de Cultura e Artes de Uberaba (Ecau) anuncia que vai oferecer quatro novos cursos, totalmente de graça: dança de salão, canto popular, cartoon e orquestração. As atividades se juntam a outros 13 cursos que já eram oferecidos gratuitamente e com outra boa notícia: uma nova sede cujas atividades devem começar em 2022.

“Temos uma lista de espera com centenas de nomes e sempre estamos chamando novos alunos a medida que alguns outros alunos finalizam os seus cursos ou desistem”, explica a diretora da Ecau, Edna Mara Pantaleão.





Para informações sobre os cursos oferecidos e matrícula, segundo a diretora da Ecau, é preciso entrar em contato pelo telefone (34) 3322-5029.

Além dos quatro novos cursos, a Ecau oferece as seguintes atividades: violão, cavaquinho, percepção musical, violino, viola caipira, saxofone, piano popular, teclado, violoncelo, artes plásticas, história da arte, dança e artes cênicas.

Nova sede





No início desta semana, a Fundação Cultural de Uberaba fechou parceria com o Praça Uberaba Shopping, que disponibilizará um espaço com cerca de 1 mil m², onde funcionava o boliche. O espaço será a nova sede da Ecau e a previsão para o início das atividades no novo local é para o começo do ano que vem.





“Os alunos terão benefício logístico do shopping, como estacionamento gratuito e ponto estratégico próximo ao Terminal Oeste para linha de ônibus. É uma oportunidade de parceria para a execução das atividades culturais da Ecau nas áreas de lazer do shopping", afirma o presidente da fundação, Cássio Facury.

"Ao mesmo tempo, a gente também oxigena esse grande espaço que tem a cultura como o gancho de movimentação de público.

E é também uma forma de valorizar o nosso comércio local, otimizando as despesas, garantindo mais comodidade e segurança para os alunos da Ecau”, complementa.

Volta às aulas presenciais

A atual sede da Ecau, que está localizada na Rua Martim Francisco, 99, bairro Estados Unidos, voltou a oferecer nessa segunda-feira (13/9) os seus cursos gratuitos de forma presencial, mas seguindo todas as medidas sanitárias de enfrentamento à COVID-19.





De acordo com a diretora Pantaleão, a escola deixou os alunos à vontade para voltar ao presencial, seguir em modelo híbrido ou permanecer da forma on-line. “A escola nunca parou; mesmo com a pandemia continuamos oferecendo os cursos de forma on-line”, contou.





A Ecau também anunciou que vai dobrar o número de professores. "É importante destacar também que nós estamos em processo seletivo para 11 modalidades e no início de outubro a escola dobrará o seu número de professores, aumentando de 11 para 22”, ressaltou a diretora.